Defesa Civil emite alerta para deslizamentos e alagamentos no Rio; veja municípios sob risco

O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, alertou para o risco de deslizamentos e alagamentos nesta quarta-feira, 23. Na última atualização desta reportagem, chuvas fracas foram registradas nas regiões Sul, Metropolitana, Baixada Fluminense, Capital, Serrana, Norte e Baixada Litorânea, com ventos fracos a moderados. Petrópolis lidera com a temperatura mínima (11,9°C), enquanto a máxima pode chegar a 24°C nas regiões Norte, Noroeste e Baixada Litorânea.

Segundo as informações mais recentes do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), há risco moderado de deslizamento em municípios do interior. São eles: São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Natividade, Varre-Sai e Porciúncula. Em paralelo, podem ser registrados alagamentos e inundações em todas as regiões.

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A previsão é de que o céu permaneça encoberto, com chuvas fracas a moderadas no estado. Os ventos também continuarão moderados de Sul-Sudeste. Em nota, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros pediu “que a população fique atenta aos avisos e alertas emitidos pelos canais oficiais” e que “em caso de emergência, ligue para o número 193”.

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Veja as orientações do Centro de Operações Rio abaixo.

Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças.

Não fique na beira de córregos e rios;

Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.

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