Defesa Civil alerta contra uso de drones para filmar áreas alagadas no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta neste sábado, 4, para que civis não usem drones para registrar imagens aéreas das zonas de alagamento nas cidades afetadas por fortes temporais deste a última quarta, 1º. O uso dos equipamentos voadores, segundo o órgão estadual, atrapalha o fluxo das aeronaves de forças de segurança que prestam socorro à população e coloca as operações de resgate em risco.

De acordo com o último boletim divulgado pelo órgão, há 57 mortos, 67 desaparecidos, 32.640 desalojados e 422.307 afetados. Entre os desaparecidos, está Natália Anderle, vencedora do Miss Brasil 2008. Ela está grávida de sete meses e foi ao Rio Grande para dar à luz.

A tendência é que essa estatística se agrave na medida em que as forças de segurança avançam no socorro. “Esses números podem mudar ainda substancialmente ao longo dos próximos dias, na medida em que a gente consiga acessar as localidades e consiga ter a identificação de outras vidas perdidas”, disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O tucano classificou a catástrofe como o “maior desastre da história” de seu estado.

Nesta sexta, 3, a enchente chegou a Porto Alegre, paralisando o centro histórico, rodoviária e aeroporto. As chuvas devem continuar neste final de semana — com intensidade e atingindo até o estado vizinho, Santa Catarina, conforme o alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Diante da situação, o prefeito Sebastião Melo (MDB) pediu aos moradores do bairro do Sarandi (zona norte da capital), deixem suas casas como medida de segurança.

Ponto de partida dos alagamentos, o Lago Guaíba superou o recorde histórico de cheia, atingindo 5,04 metros de elevação, de acordo com a medição do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). Em 1941, o lago hvia chegado a 4,76 metros.

Estava programado para acontecer neste domingo, 5, o “Enem dos concursos”, prova federal inédita que selecionará candidatos para vários órgãos da administração pública. Há 2,1 milhões de inscritos. Como o edital prevê a aplicação simultânea em todas as cidades, o governo decidiu suspender o concurso por causa da tregédia no Rio Grande do Sul. A nova data ainda não foi definida.