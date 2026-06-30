Decisão mantém julgamento de uma das oito denúncias de assédio contra Melhem

Em sessão realizada na tarde desta terça, 30, a 3a Câmara Criminal do TJ-RJ deu decisão desfavorável a Marcius Melhem em julgamento de um pedido de habeas corpus feito pela defesa dele contra o prosseguimento do julgamento por assédio sexual contra o ex-diretor do humor da Rede Globo. Das oito supostas vítimas que o denunciaram (a mais famosa delas era a atriz Dani Calabresa), resta apenas um caso em discussão nos tribunais. Com a decisão de hoje, o julgamento deve seguir em frente, salvo algum novo recurso.

O inquérito no qual oito mulheres acusam Marcius Melhem de assédio sexual tem mais de 2400 páginas e, com base nele, a justiça tornou réu em agosto de 2023 o ex-diretor do núcleo de humor da Rede Globo por três integrantes do grupo original de supostas vítimas. Antes de o caso chegar aos tribunais, a Rede Globo fez uma investigação interna a respeito das denúncias. Posteriormente, a emissora disse à justiça que o assédio não foi comprovado. A denúncia foi levada a público pela advogada Mayra Cotta, em entrevista à Folha de S. Paulo em outubro de 2020. Na época, a representante das supostas vítimas declarou que não havia interesse em judicializar o caso. Quem primeiro procurou a justiça foi Melhem, em busca de reparação contra os estragos que as denúncias provocaram em sua carreira e em sua vida pessoal.

O ex-diretor global armazenava em seu celular mensagens, áudios, fotos e vídeos trocados ao longo dos anos com as supostas vítimas e usou esse material no processo para provar que algumas das relações haviam sido consensuais, enquanto outras sequer existiram. O arsenal de defesa contou também com canal de YouTube criado por ele para comentar inconsistências da acusação e distorções da imprensa na cobertura do caso. Melhem já publicou mais de 300 vídeos, que continuam sendo acessados pelo público, a despeito das tentativas na justiça das advogadas das supostas vítimas de tirarem o espaço do ar.