Decisão do PL sobre compor com Motta para a presidência da Câmara terá votação secreta

O PL decidiu fazer uma consulta sigilosa aos deputados federais da legenda para definir se apoiará a recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara ou se lançará uma candidatura própria na disputa pelo comando da Casa. A votação interna será realizada nos próximos 15 dias, de forma reservada, para evitar que os parlamentares sofram pressões durante as negociações.

O resultado servirá para orientar a posição da legenda nas articulações pela sucessão da Mesa Diretora.

O modelo escolhido contrasta com a posição defendida pelo próprio PL na disputa pela presidência do Senado. Na Casa vizinha, integrantes da legenda articulam a adoção do voto aberto como forma de dar transparência à escolha e evitar traições à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), que tenta reunir o apoio da oposição contra Davi Alcolumbre (União-AP).

A definição é considerada importante para o posicionamento do PL na próxima legislatura. Dono de uma das maiores bancadas da Câmara, o partido terá de decidir entre negociar espaço na estrutura de poder da Casa, por meio de uma composição com Motta, ou disputar diretamente a presidência.

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No Senado, Marinho tem trabalhado para evitar dissidências entre os próprios correligionários. Em conversas com a bancada, o parlamentar tem reforçado críticas a Alcolumbre pelo descumprimento de compromissos que, segundo a oposição, foram assumidos na eleição anterior, especialmente em relação ao avanço de pautas como a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.