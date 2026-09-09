Decisão de Flávio Dino desmoraliza Edson Fachin na presidência do STF, diz senador

A decisão de Flávio Dino de atropelar o julgamento da Segunda Turma do STF sobre o afastamento de Andrei Rodrigues e a análise de um recurso enviado ao presidente da Corte, Edson Fachin, caiu como uma bomba no meio político.

Senador por Sergipe, Alessandro Vieira afirmou, nesta quarta, que a decisão de Dino tem apenas uma consequência: desmoralizar Edson Fachin na presidência do STF.

“De ilegalidade em ilegalidade vão destruindo o que resta de credibilidade da Justiça. A única consequência real da decisão do ministro Dino é intensificar a desmoralização do presidente Fachin, o que aliás parece ser do interesse dele desde a mera sugestão de um código de ética para o STF e da disputa pela vaga para a qual foi indicado Jorge Messias, seu desafeto. Não vejo na decisão absolutamente nenhuma preocupação com a Justiça ou com o funcionamento de investigações policiais”, disse Vieira.

Para o parlamentar, o que está em curso no STF é uma disputa de poder entre ministros que não tem relação com a credibilidade das instituições ou com os graves fatos investigados pela Polícia Federal sobre envolvimento de ministros da Corte em casos de corrupção.

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“Vejo apenas disputa pelo poder na corte e o esforço para proteger aliados internos como Moraes”, diz Vieira.

O senador justifica seus argumentos lembrando que Fachin já tinha em mãos recurso da AGU para suspensão da liminar de afastamento e concedeu prazo de três dias para esclarecimentos de Mendonça.

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“Foi atropelado por uma decisão proferida em um processo que trata de assunto diverso. Essa anarquia judicial vai influenciar diretamente no processo eleitoral, em especial pela intensa repulsa popular ao acordão que se desenha”, diz Vieira.