Decisão de Fachin levou cúpula da PF a descumprir ordem de Mendonça no caso Master

Em setembro, o ministro André Mendonça, então relator do caso do Banco Master, determinou que apenas os investigadores do caso tivessem acesso ao material extraído do celular de Daniel Vorcaro.

A ordem judicial tinha por objetivo compartimentar o caso, evitar vazamentos e, mais importante, proteger os investigadores de pressões políticas dentro da corporação, uma vez que as provas encontradas no celular do dono do Master comprometiam figuras poderosas da República.

Pela decisão do ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali, não poderiam influenciar as apurações conduzidas pelos delegados responsáveis pelo caso Master, muito menos ter acesso a relatórios ou opinar sobre o trabalho investigativo.

A cúpula da PF, portanto, teria descumprido, na visão de investigadores, uma ordem direta do STF, sob o silêncio do presidente da Corte, Edson Fachin. A coisa parece feia, mas piora.

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O raio-x dos ministros do STF

Em defesa da cúpula da PF, no entanto, há no Supremo o entendimento de que o próprio Fachin, ao determinar como a PF deveria elaborar seus relatórios contra ministros da Corte, deu margem para que o diretor-geral e o chefe dos investigadores do caso Master ignorassem a decisão de Mendonça e interferissem no caso para garantir que a determinação do presidente do STF fosse cumprida.

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Para delegados da PF ouvidos pelo Radar, o diretor-geral da corporação não poderia interferir no trabalho dos delegados responsáveis pelas investigações. “Não há a figura de revisor de investigações na função do chefe da Polícia Federal”, diz um delegado.

O impasse entre a ordem de Mendonça, supostamente violada na PF, e a de Fachin, usada para justificar o afastamento dos principais investigadores do caso Master, oferece mais combustível à crise instalada na Corte. Afinal, se não poderia ter acesso ao material do caso Master, a cúpula da PF não poderia ordenar que os relatórios fossem refeitos. Essa liberalidade só foi possível em função da ordem de Fachin, avaliam investigadores ouvidos pelo Radar.