Decisão de Dino interfere em julgamento em curso na Segunda Turma de forma inédita no STF
Presidente da Corte, Edson Fachin será pressionado a arbitrar o caso
O STF está diante de um duelo de proporções inéditas na Corte. Um ministro da Primeira Turma do Supremo tomou uma decisão que desautoriza e influencia um julgamento em curso na Segunda Turma do STF.
O afastamento de Andrei Rodrigues, determinado pelo ministro André Mendonça, foi apoiado pelos ministros Luiz Fux e Nunes Marques. Coube a Gilmar Mendes pedir vista. Dias Toffoli, que não vota em casos sobre o Banco Master, não deliberou.
O caso na Segunda Turma estava, portanto, parado, com maioria formada e decisão aguardando o retorno do voto de Mendes.
Dino decidiu desautorizar os colegas, criando uma situação que obrigará o presidente Edson Fachin a tomar partido da crise.
O caos em torno do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ajuda a desviar o foco das graves revelações sobre mensagens de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, que citam ainda o próprio chefe da PF e o chefe da PGR, Paulo Gonet.