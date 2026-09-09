Decisão de Dino interfere em julgamento em curso na Segunda Turma de forma inédita no STF

Ler Resumo





Um duelo inédito agita o STF com uma decisão que desautoriza um julgamento em curso. A remoção de Andrei Rodrigues, apoiada por alguns ministros, foi posta em xeque por Dino, gerando uma crise que exige a intervenção do presidente Fachin. O embate ainda desvia o foco de revelações sobre mensagens envolvendo autoridades.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O STF está diante de um duelo de proporções inéditas na Corte. Um ministro da Primeira Turma do Supremo tomou uma decisão que desautoriza e influencia um julgamento em curso na Segunda Turma do STF.

O afastamento de Andrei Rodrigues, determinado pelo ministro André Mendonça, foi apoiado pelos ministros Luiz Fux e Nunes Marques. Coube a Gilmar Mendes pedir vista. Dias Toffoli, que não vota em casos sobre o Banco Master, não deliberou.

O caso na Segunda Turma estava, portanto, parado, com maioria formada e decisão aguardando o retorno do voto de Mendes.

Dino decidiu desautorizar os colegas, criando uma situação que obrigará o presidente Edson Fachin a tomar partido da crise.

Continua após a publicidade

O caos em torno do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ajuda a desviar o foco das graves revelações sobre mensagens de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, que citam ainda o próprio chefe da PF e o chefe da PGR, Paulo Gonet.