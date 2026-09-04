Decidido a delatar, Vorcaro fala em passar a República a limpo: ‘Vou fazer uma confissão pública’

Antes de denunciar o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ao gabinete do ministro André Mendonça, do STF, por suposta obstrução de Justiça e ameaças, o banqueiro Daniel Vorcaro disse a um interlocutor que seu desejo era explodir todo o sistema.

Preso desde março, Vorcaro começou a entender que havia uma operação para deixá-lo apodrecer na prisão enquanto o país se distraísse com a campanha eleitoral. Ele resolveu, então, denunciar tudo o que passou e mostrar ao país que gostaria de passar a limpo a República.

“Vou fazer uma confissão pública”, disse Vorcaro recentemente a um interlocutor de sua família que o visitou na prisão.

Em tempo, a nova proposta de delação de Vorcaro está sendo feita com base em relatórios, dados de celulares, documentos bancários do exterior e uma infinidade de mensagens de poderosos.

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