De volta ao presídio? Prazo da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro está perto do fim
No fim de março, o ex-presidente foi autorizado a cumprir em casa a pena de 27 anos e 3 meses de prisão; prazo de noventa dias termina em duas semanas
Com problemas de saúde, Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no fim de março.
A ordem de Moraes previa uma estadia em casa por noventa dias, prazo que deve terminar em duas semanas.
Interlocutores da defesa do ex-presidente informaram ao Radar que devem pedir ao Supremo a prorrogação do regime domiciliar, dado que persistem os problemas de saúde que levaram Bolsonaro a deixar o presídio.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista, segundo decidiu a Primeira Turma do STF.
A prisão domiciliar foi estabelecida após o ex-presidente ser diagnosticado com um quadro de broncopneumonia bacteriana e ser internado no hospital DF Star, em Brasília.
Nesse período, o ex-mandatário foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e foi proibido de usar celulares e redes sociais. O acesso de pessoas foi limitado a familiares e advogados, com controle sobre horários e sem contato com a classe política.