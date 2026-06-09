De volta ao presídio? Prazo da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro está perto do fim

Ler Resumo





Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar por problemas de saúde desde março por decisão de Alexandre de Moraes, pode ter seu regime estendido. A defesa pedirá ao STF a prorrogação do prazo de 90 dias, que se encerra em breve, devido à persistência de seu quadro. Entenda as condições e o futuro do ex-presidente.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com problemas de saúde, Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no fim de março.

A ordem de Moraes previa uma estadia em casa por noventa dias, prazo que deve terminar em duas semanas.

Interlocutores da defesa do ex-presidente informaram ao Radar que devem pedir ao Supremo a prorrogação do regime domiciliar, dado que persistem os problemas de saúde que levaram Bolsonaro a deixar o presídio.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista, segundo decidiu a Primeira Turma do STF.

Continua após a publicidade

A prisão domiciliar foi estabelecida após o ex-presidente ser diagnosticado com um quadro de broncopneumonia bacteriana e ser internado no hospital DF Star, em Brasília.

Nesse período, o ex-mandatário foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e foi proibido de usar celulares e redes sociais. O acesso de pessoas foi limitado a familiares e advogados, com controle sobre horários e sem contato com a classe política.