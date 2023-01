Nos EUA, Carlos Bolsonaro acusa Forças Armadas de ‘jogo sujo’

De férias nos Estados Unidos, onde está seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde o dia 28 de dezembro do ano passado, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro fez duras críticas ao Alto Comando das Forças Armadas brasileiras nas redes sociais.

Quatro dias depois da troca de comando do Exército, decidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 02 da família Bolsonaro, disse ter “vergonha do alto escalão das Forças Armadas do Brasil de primeiro de janeiro de 2023 em diante”.

Carlos acusou as forças de “jogar o jogo político deslavado” e foi além. Chamou o jogo de “sujo”, do tipo “que ninguém jamais viu seus estrelados fazerem”.

No último sábado, 21, Lula exonerou o general Júlio César Arruda do comando do Exército, e o substituiu pelo general Miguel Ribeiro Paiva, que comandava o Comando Militar do Sudeste. Uma das razões da exoneração foi a insatisfação com uma possível omissão da corporação depois dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

Tenho vergonha do que se transformou a essência do alto escalão das Forças Armas do Brasil de primeiro de janeiro de 2023 em diante! Alegam não se meter em política, mas jogam o jogo político deslavado e mais sujo que ninguém jamais viu seus estrelados fazerem! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 25, 2023