De faxina a banho em Maluf: a rotina dos irmãos Batista na cadeia

Reportagem de VEJA desta semana mostra a rotina dos irmãos Batista, donos da JBS, durante o período em que estiveram presos em uma ala da carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Eles cortaram o cabelo um do outro, conseguiram autorização para limpar a ala feminina e chegaram até a dar banho no deputado Paulo Maluf, quando este, adoentado, passou rapidamente pelas dependências da PF. Joesley e Wesley ficaram sozinhos em suas respectivas celas, localizadas uma ao lado da outra. Ambos tinham direito a duas horas de banho de sol por dia e podiam deixar a tranca para conversar com os advogados. Joesley, então, pediu a um de seus defensores que o visitasse, diariamente, de manhã e à tarde. Wesley acabou solto em fevereiro passado. Joesley, no mês seguinte.

