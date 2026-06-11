Davi Alcolumbre nega repasses de Vorcaro e diz que acionará banqueiro na Justiça

Presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre divulgou nota, nesta quinta, para negar que tenha recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro.

Na edição que começou a circular nesta quinta, VEJA revela os bastidores da negociação do acordo de colaboração do dono do Banco Master com a PF e com a PGR e os detalhes das acusações que ele apresentou aos investigadores envolvendo Alcolumbre, caciques do PT da Bahia e importantes integrantes do Judiciário.

Na nota, Alcolumbre diz que as informações do banqueiro são “absolutamente falsas” e promete acionar a Justiça para que Vorcaro responda pelos “danos causados”.

Leia a nota de Davi Alcolumbre:

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“NOTA À IMPRENSA

As alegações publicadas pela revista VEJA envolvendo o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, são absolutamente falsas, não procedem e serão enfrentadas com a máxima firmeza.

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O senador Davi Alcolumbre jamais recebeu valores, no Brasil ou no exterior. Diante da gravidade das acusações e dos danos causados à sua honra e à sua trajetória pública, serão adotadas todas as medidas judiciais cabíveis, nas esferas cível e criminal, para que os responsáveis pelas acusações respondam por suas afirmações e apresentem as provas que dizem possuir.

A verdade dos fatos prevalecerá e aqueles que formulam acusações irresponsáveis serão responsabilizados.

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Assessoria de Imprensa

Presidência do Senado”