Davi Alcolumbre nega repasses de Vorcaro e diz que acionará banqueiro na Justiça
Senador diz, em nota, que 'jamais recebeu valores, no Brasil ou no exterior' e que o dono do Master terá de apresentar prova do que diz
Presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre divulgou nota, nesta quinta, para negar que tenha recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro.
Na edição que começou a circular nesta quinta, VEJA revela os bastidores da negociação do acordo de colaboração do dono do Banco Master com a PF e com a PGR e os detalhes das acusações que ele apresentou aos investigadores envolvendo Alcolumbre, caciques do PT da Bahia e importantes integrantes do Judiciário.
Na nota, Alcolumbre diz que as informações do banqueiro são “absolutamente falsas” e promete acionar a Justiça para que Vorcaro responda pelos “danos causados”.
Leia a nota de Davi Alcolumbre:
“NOTA À IMPRENSA
As alegações publicadas pela revista VEJA envolvendo o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, são absolutamente falsas, não procedem e serão enfrentadas com a máxima firmeza.
O senador Davi Alcolumbre jamais recebeu valores, no Brasil ou no exterior. Diante da gravidade das acusações e dos danos causados à sua honra e à sua trajetória pública, serão adotadas todas as medidas judiciais cabíveis, nas esferas cível e criminal, para que os responsáveis pelas acusações respondam por suas afirmações e apresentem as provas que dizem possuir.
A verdade dos fatos prevalecerá e aqueles que formulam acusações irresponsáveis serão responsabilizados.
Assessoria de Imprensa
Presidência do Senado”