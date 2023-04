Datas: Ryuichi Sakamoto, Léa Camargo e Seymour Stein

Em 1983, quando contracenou com David Bowie em Furyo — Em Nome da Honra e assinou a trilha sonora do filme dirigido por Nagisa Oshima, o músico japonês Ryuichi Sakamoto já era bastante conhecido em sua terra natal. À frente do pioneiro grupo Yellow Magic Orchestra, formado em 1978, ele havia estabelecido as bases da música eletrônica que dominaria as rádios ao longo dos anos 1980. O filme, no entanto, abriu portas para o sucesso internacional. Suas habilidades como compositor de trilhas foram requisitadas em Hollywood, e ele acabaria assinando produções como O Último Imperador, de 1987, e O Regresso, de 2015. Recebeu um Oscar, um Bafta, um Grammy e dois Globos de Ouro por seu trabalho. Fã de bossa nova, explorou o gênero em trabalhos solo. Sakamoto morreu em 28 de março, aos 71 anos, em decorrência de um câncer, mas o anúncio só foi feito em 2 de abril.

Pioneira das telas

A televisão ainda era um veículo de comunicação pouco conhecido quando Léa Camargo, egressa da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, mostrou desenvoltura diante das câmeras. Participou das primeiras adaptações de teatro para o novo formato televisivo, na TV Tupi, ainda nos anos 1950, e foi pioneira da teledramaturgia brasileira, participando de produções iniciais na também extinta TV Excelsior. De volta à Tupi, no final da década de 70, estrelou papéis importantes em novelas como Mulheres de Areia, de 1973, e a primeira versão de O Profeta, de 1977. Fez comerciais, apresentou programas de TV e participou de alguns filmes menores. Seus últimos trabalhos foram na TV Globo, na década de 90, como Despedida de Solteiro, veiculada em 1992, e Era uma Vez, de 1998. Morreu em 1º de abril, de causa não divulgada, poucos dias após completar 90 anos.

O caçador de talentos

Seymour Stein estava em uma cama de hospital, em 1982, quando conheceu uma jovem e promissora cantora: Madonna. O executivo da indústria musical ficou encantado e decidiu contratá-la para sua gravadora, Sire Records (atualmente parte da Warner). Com faro para identificar talentos, Stein assinou com grupos lendários como Ramones, Talking Heads, Depeche Mode e The Smiths. Morreu em 2 de abril, aos 80 anos, em decorrência de um câncer.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836