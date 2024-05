Datas: Richard Sherman, Gustavo Mullem e Morgan Spurlock

Uma das atrações mais conhecidas dos parques da Disney — seja na Flórida, na Califórnia, em Paris ou em Tóquio — é o It’s a Small World, passeio em que 300 robozinhos mecânicos representam crianças de todo o mundo, ao longo de um percurso de barco. Há quem goste, há quem ache tolice sem graça, na comparação com outras brincadeiras, mas quem quer que lá tenha estado nunca mais esquece da música a emoldurar a travessia. A açucarada It’s a Small World (After All) foi composta pelos irmãos Robert e Richard Sherman. Eles as criaram logo depois da crise dos mísseis de 1962, entre EUA e URSS, como hino para a paz. Juntos, escreveram também alguns clássicos dos filmes e desenhos animados da Disney. Em 1964, ganharam o Oscar pela trilha sonora e pela canção Chim Chim Cher-ee, de Mary Poppins. Trabalharam também em Mogli, de 1967, e Os Aristogatas, de 1970, de refinada pegada jazzística. Robert morreu em 2012, aos 86 anos. Richard, aos 95, em 25 de maio, em Los Angeles.

Rock baiano

A pegada da guitarra de Gustavo Mullem era uma das marcas registradas da banda baiana Camisa de Vênus, liderada por Marcelo Nova. Canções como Eu Não Matei Joana d’Arc, Silvia e Bete Morreu fizeram imenso sucesso nas rádios e nos programas populares de TV. As letras irreverentes e os acordes básicos sempre foram as marcas registradas do grupo, que tinha legiões de fãs na década de 80. Mullem morreu em 27 de maio, aos 72 anos, de câncer no pulmão.

Uma crítica fast-food

O americano Morgan Spurlock era um zé-ninguém até lançar, em 2004, o documentário Super Size Me: a Dieta do Palhaço, que chegou a concorrer ao Oscar. O filme mostrava a deterioração da saúde de Spurlock, ao passar trinta dias se alimentando exclusivamente de refeições do McDo­nald’s. Ele ficaria 11 quilos mais gordo, com o rosto seboso e em depressão. O trabalho teve imensa repercussão ao expor a má qualidade dos produtos fast-food. A indústria teve de se mexer, mas, para quem supunha a decadência fatal do negócio, deu-se o oposto, com o passar do tempo. As ações do McDo­nald’s na bolsa de valores americana nunca estiveram tão altas, há mais de 42 000 lanchonetes em todo o mundo e, nos Estados Unidos, pelo menos 36% das pessoas comem os sanduíches da rede. Spurlock foi aplaudido, respeitado pelos seus pares e por especialistas em nutrição, até revelar, anos depois, uma dupla farsa: durante o mês da experiência gastronômica ele também enchia a cara de álcool, informação sonegada; contou ainda ter tido conduta sexual reprovável, em inúmeros casos de assédio. Ele morreu em 23 de maio, aos 53 anos, de complicações de um câncer.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2024, edição nº 2895