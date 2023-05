Datas: Ralph Boston, Keshub Mahindra e Robson Gracie

Alguns dias antes da Olimpíada de Roma, em 1960, o atleta americano Ralph Boston encontrou nas ruas de Nova York com um grupo de companheiros que se preparava para embarcar a caminho da Itália. Um deles se aproximou com uma câmera e pediu para fazer uma foto. Boston, um tantinho insolente, perguntou: “Quem é você?”. A resposta veio seca como um jab: “Você não me conhece, mas logo me conhecerá. Sou Cassius Marcellus Clay”. Clay, nem é preciso informar, se tornaria o maior de todos os pugilistas, Muhammad Ali. Boston, já àquela altura, era conhecido por ter batido o recorde mundial do salto em distância de Jesse Owens, o negro que desafiara Adolf Hitler em Berlim. Foi também o primeiro a passar dos 8 metros.

Nos Jogos de Roma, Boston ficaria com o ouro (Clay também). Quatro anos depois, em Tóquio, levaria a prata. E na Cidade do México, em 1968, subiria no terceiro lugar do pódio — em uma despedida das pistas com o drama dos grandes personagens. Ele se preparava para seu último pulo quando viu Bob Beamon voar a 8,90 metros, dizimando todas as marcas anteriores e que permaneceria intocada durante 23 anos. Boston morreu em 30 de abril, aos 83 anos.

A marca do magnata indiano

Debaixo do comando de Keshub Mahindra, uma pequena empresa indiana de aço se transformou em um colossal conglomerado liderado pela fabricação de caminhonetes e caminhões. Segundo a Forbes, ele tinha fortuna estimada em 1,2 bilhão de dólares. Havia, contudo, uma mancha indelével em sua carreira profissional. Mahindra foi condenado por negligência no vazamento de gás venenoso que matou milhares de pessoas na cidade de Bhopal, em 1984. Ele morreu em 12 de abril, aos 99 anos, mas a notícia só foi divulgada na semana passada.

Uma lenda do jiu-jítsu

No início dos anos 1960, já reputado como um dos grandes lutadores de jiu-jítsu do Brasil — modalidade que ajudaria a exportar para os Estados Unidos —, Robson Gracie foi convidado a trabalhar como guarda-costas de Leonel Brizola, à época deputado federal do estado da Guanabara e cunhado do então presidente João Goulart. Depois do golpe militar de 1964, ele chegou a ser preso e torturado pelo novo regime. Livre, ajudou a transformar sua lendária família em sinônimo de arte marcial no mundo. Gracie morreu em 28 de abril, aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

Publicado em VEJA de 10 de maio de 2023, edição nº 2840