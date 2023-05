Datas: Palmirinha e Gary Prado Salmón

Nada de pratos minimalistas como os propostos pela Nouvelle Cuisine francesa ou completamente desconstruídos como os do laboratório culinário do catalão Ferran Adrià. A arte da paulista Palmira Nery da Silva Onofre, a Palmirinha, era a simplicidade, o paladar à mesa como o de nossas avós, com gostinho de saudade. Na televisão, em programas da Band, Record e Gazeta, e depois em canais por assinatura, ela misturava conhecimento com simpatia, rigor e charme, por trás de sugestões infalíveis como a empada de queijo com frango, o doce de abóbora com coco, o camafeu de nozes e o bolinho de bacalhau. Antes das apresentadoras estreladas, antes dos chefs reis do mundo, antes dos reality shows de gastronomia, houve a delicadeza risonha de Palmirinha.

A figura carismática ganhou ainda mais destaque e atenção depois de ela ter revelado, numa autobiografia, a infância difícil — apanhava da mãe e, aos 6 anos de idade, o pai decidiu entregá-la em adoção a uma mulher francesa. Já jovem adulta, passou a ganhar algum dinheiro com sua habilidade diante do forno e fogão — a prova de que poderia viver sem depender do marido. Ela tinha 63 anos quando a apresentadora Silvia Poppovic a descobriu. “Hoje o céu está mais doce com a sua chegada”, disse a também apresentadora Ana Maria Braga. “Palmirinha querida de todo mundo. Aprendemos muito sobre comida, bom astral e bom humor”, ecoou Serginho Groisman. Ela morreu em 7 de maio, aos 91 anos, em São Paulo, em decorrência de problemas renais.

O homem que capturou Che

Em 8 de outubro de 1967, o general Gary Prado Salmón comandava uma patrulha na região sudoeste da Bolívia — as incursões de sua tropa resultariam na captura do pequeno grupo comandado por Ernesto “Che” Guevara. O líder revolucionário nascido na Argentina, parceiro de primeira hora de Fidel Castro, circulava havia meses em território boliviano, numa tentativa destrambelhada de exportar o movimento comunista de Cuba para países da América Latina. Che seria morto à queima-­roupa no dia seguinte ao encontro com os soldados de Prado. Instado, anos depois, a dizer o que sentira ao dar a ordem de prisão ao histórico personagem, então celebrado pela intelectualidade, Prado diria: “Era um homem acabado, desmoralizado. O que eu senti foi pena, lástima”. Depois do evento, ele seria nomeado herói nacional pelo governo de direita do general René Barrientos, por ter desmantelado uma “invasão estrangeira subversiva”. Desde 1981 Prado se locomovia em cadeiras de rodas, depois de ter sido atingido acidentalmente por um tiro. Morreu em 6 de maio, aos 84 anos, de causas não reveladas pela família. Estava hospitalizado desde abril.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2023, edição nº 2841