Datas: Mirta Díaz-Balart, Elias Victor “Vic” Seixas e Jon Landau

A cubana Mirta Díaz-Balart, estudante de filosofia e literatura na Universidade de Havana, conheceu um colega do curso de direito, um imberbe Fidel Castro Ruz (1926-2016), e logo estavam namorando. Casaram-se em 1948 — ela, de véu e grinalda; ele, de smoking. A lua de mel foi nos Estados Unidos, entre Miami e Nova York. O único filho do casal, também chamado Fidel, o Fidelito, nasceria em 1949. Dali para a frente, a vida em família seria uma montanha-russa, cujo ápice foi a prisão do já advogado em julho de 1953, depois de liderar o assalto ao quartel de La Moncada, episódio fundamental do tempo pré-derrubada de Fulgencio Batista. Mirta era uma das únicas pessoas autorizadas a visitá-lo na cadeia. Depois da liberdade, deu-se o rompimento. Fidel foi para o exílio no México. Ela ficou em Cuba, distante dos movimentos políticos e incomodada com a descoberta de um caso extraconjugal do companheiro. O divórcio foi assinado em 1955. Depois da revolução, em 1959, cada um seguiu seu lado, em todos os sentidos. Fidel, como ele mesmo sugeriu em uma de suas mais conhecidas frases, seria julgado pela história. O filho ficaria com ele e não demorou para ter papel de relevo na burocracia comunista, depois de formado em energia nuclear. Mirta, a partir de Miami, faria parte de raivosos grupos anticastristas. Fidelito cometeu suicídio em 2018. Mirta morreu em 6 de julho, em Madri, aos 95 anos.

Primórdios do tênis

No tempo em que as raquetes de tênis eram pesadonas, feitas de madeira, o americano Elias Victor “Vic” Seixas foi várias vezes celebrado como um dos melhores do mundo. Filho de mãe irlandesa e pai brasileiro, de família portuguesa, Seixas ganhou quinze torneios de Grand Slam nos anos 1950 — dois em simples (Wimbledon e US Open), oito em duplas mistas e cinco em duplas masculinas. “Em 1953, quando venci Wimbledon, me deram um vale equivalente a 75 dólares para gastar em uma loja de Piccadilly Circus, de material esportivo”, disse em uma entrevista em 2018. “Comprei um suéter.” Antes do esporte, ganhava a vida como piloto de aviões de combate durante a Segunda Guerra Mundial e bartender. Morreu em 5 de julho, aos 100 anos.

Toque de Midas

Há personagens da história do cinema que caminham à sombra — e merecem ser iluminados. Jon Landau foi produtor de três dos filmes com maior bilheteria de todos os tempos, dirigidos por James Cameron: Titanic, de 1997, e os dois longas da franquia Avatar, de 2009 e 2022. O clássico em torno do naufrágio do navio arrecadou 1,8 bilhão de dólares quando foi lançado — marca superada pelas duas aventuras científicas das estranhas imensas figuras azuladas. Titanic ganhou onze estatuetas do Oscar, entre elas a de melhor filme, dividido entre Landau e Cameron. “Não sei atuar, não sei compor e não consigo desenvolver efeitos visuais, por isso é que produzo filmes”, disse ao receber o prêmio. Landau morreu em 5 de julho, aos 63 anos, em decorrência de um câncer.

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2024, edição nº 2901