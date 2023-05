Datas: Martin Amis e Andy Rourke

O escritor britânico Martin Amis, mestre da ironia aguda, de humor cáustico e permanente olhar para o mundo ocidental em transformação na segunda metade do século XX, definiu com um sorriso de canto de boca o seu trabalho de mais de cinquenta anos: “O que tentei fazer foi criar um estilo erudito para descrever a baixa cultura, todo aquele mundo do fast-food, espetáculos de sexo e revistas pornográficas”, disse. “Frequentemente sou acusado de me concentrar no lado pungente da vida em meus livros, mas qualquer um que leia tabloides vai deparar com horrores muito maiores do que aqueles que escrevo.”

Nos anos 1980 e 1990 ele ganhou notoriedade com a chamada “trilogia de Londres”: Grana (1984), Campos de Londres (1989) e A Informação (1995). Ao lado de um trio de amigos inseparáveis — Salman Rushdie, Ian McEwan e Christopher Hitchens — inaugurou um movimento de renovação da literatura britânica que misturava estilo, em prosas impagáveis e fluentes, com política. De simpatia com a esquerda, criticava severamente a primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher e logo se encantou com Barack Obama. Na década de 2000, contudo, fez comentários considerados preconceituosos contra a comunidade islâmica — “me sinto moralmente superior ao Islã — e então começou a apanhar de todos os lados do espectro ideológico, embora depois tenha se retratado, ao distinguir religião do fanatismo.

Eterno candidato ao Nobel de Literatura, que a rigor desdenhava, nunca chegou lá. Foi duas vezes nomeado para o renomado Booker Prize e recebeu o James Tait Black Memorial Prize, uma das mais antigas láureas literárias do Reino Unido, em reconhecimento por sua autobiografia, Experiência (2000). Um de seus livros, A Zona de Interesse (2003), em torno do campo de concentração nazista em Auschwitz, na Polônia, foi recentemente adaptado para o cinema, dirigido pelo inglês Jonathan Glazer — coincidentemente, foi apresentado pela primeira vez, no Festival de Cannes, no dia de morte de Amis, em 19 de maio. Ele tinha 73 anos e havia anos vivia em Lake Worth, na Flórida. Tratava um câncer no esôfago. Disse Salman Rushdie: “Ele costumava dizer que o que queria era deixar para trás uma estante de livros — para poder afirmar: ‘Daqui para cá sou eu’. Seus amigos vão sentir muita falta dele. Mas nós temos a prateleira”.

Um baixo influente

A influência do quarteto britânico The Smiths, criado em 1982, atravessa gerações — e é inquestionável a inspiração para os brasileiros do Legião Urbana. O grupo da cidade industrial e operária de Manchester — formado pelo vocalista Morrissey, pelo baterista Mike Joyce, pelo guitarrista Johnny Marr e pelo baixista Andy Rourke — explodiu em sucessos como Heaven Knows I’m Miserable Now, How Soon Is Now, Ask e Girlfriend in a Coma. As linhas de baixo de Rourke, que serviram de carbono para as formações indie que viriam a se formar nos anos 1980 e 1990, são uma adorável e inconfundível marca registrada. “Ele nunca soube de seu próprio poder, e nada do que ele tocou poderia ter sido interpretado por outra pessoa”, escreveu Morrissey. Rourke morreu em 19 de maio, aos 59 anos, de câncer no pâncreas, em Nova York.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2023, edição nº 2843