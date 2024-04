Datas: Louis Gossett Jr., Vernor Vinge e Chance Perdomo

Há personagens, na história do cinema, que se eternizam graças a interpretações marcantes — é o caso do sargento Emil Foley vivido por Louis Gossett Jr. em A Força do Destino, de 1982. No longa, ele faz um rígido instrutor de uma escola de formação de oficiais, de métodos severos — a chegada do recruta Zack Mayo (Richard Gere) põe ambos em um balé de crescimento pessoal, provações e drama. O papel resultou no Oscar de ator coadjuvante para Gossett Jr. — o primeiro para um negro nessa categoria. Foi a consagração de um profissional rigoroso, mais afeito ao drama do que à comédia, que já tinha se destacado na série de televisão Raízes, de 1977, como um escravo que se tornaria mentor do protagonista da trama. Em paralelo ao trabalho de televisão e cinema, ele manteve firme atuação contra o racismo na sociedade americana, a ponto de criar uma fundação, a Eracism Foundation, em 2006. Gossett Jr. morreu em 29 de março, aos 87 anos, em Santa Mônica, nos Estados Unidos.

Ele viu antes de todo mundo

Tudo o que vivemos hoje, no mundo conectado pela internet, agora debaixo da sombra da inteligência artificial (IA), o matemático americano Vernor Vinge havia intuído antes em True Names, ficção científica publicada em 1981. No bojo do espanto provocado pela aventura nos leitores dos Estados Unidos, em 1982 Vinge cunhou a expressão “singularidade” para descrever a rápida aceleração da IA. Em uma revista de temas relacionados ao futuro, a Omni, ele escreveu: “Em breve criaremos inteligências maiores que as nossas. Quando isso acontecer, o mundo irá além da nossa compreensão”. Aconteceu. Vinge morreu em 20 de março, aos 79 anos, em San Diego, na Califórnia. Ele tinha doença de Parkinson.

Estrela do streaming

O streaming tem estrelas que nele nasceram — símbolos de um novo tempo, o das séries a serem “maratonadas”. Um dos nomes de maior relevo foi Chance Perdomo. Ele interpretou o feiticeiro pansexual Ambrose Spellman em O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, e Andre Anderson, um super-­humano com poderes especiais, como o de eletromagnetismo, em Gen V, do Prime Video. Nascido nos Estados Unidos, de pai guatemalteco e mãe inglesa, era muito querido. “Chance sempre foi charmoso e sorridente, com uma força entusiasmada da natureza”, escreveram os produtores de Gen V nas redes sociais. “Era um artista incrivelmente talentoso e, mais do que tudo, uma pessoa gentil e adorável.” Ele morreu em um acidente de moto, no norte do estado de Nova York, enquanto voltava para Toronto, no Canadá, em 29 de março. Tinha apenas 27 anos.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2024, edição nº 2887