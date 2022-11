Datas: Hebe de Bonafini, Pablo Milanés e Jean-Marie Straub

Figura seminal do movimento Mães da Praça de Maio, Hebe de Bonafini estava entre as catorze mulheres com os emblemáticos lenços brancos na cabeça que se reuniram em 30 de abril de 1977 diante da sede do governo argentino, em Buenos Aires. Em meio ao período mais áspero do regime militar na Argentina, elas ousaram protestar contra a violência dos órgãos de repressão. Àquela altura, apenas seu filho Jorge Omar havia sido sequestrado em La Plata, em 8 de fevereiro. Meses após o ato, em 6 de dezembro do mesmo ano, o crime se repetiu com outro filho dela, Raúl Alfredo, em Berazategui. No ano seguinte, em 25 de maio, foi a vez de sua nora María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge. Com tantas perdas, ela nunca abandonou a postura combativa, nem mesmo quando foi acusada de corrupção, em 2016. Antes de seu quadro se agravar, ela havia sido internada por três dias em outubro para exames. Desde o dia 12 estava em um hospital em La Plata. A causa da morte, no dia 20, aos 93 anos, não foi divulgada.

Trovador cubano

Pablo Milanés foi uma espécie de embaixador cultural da Revolução Cubana nos primeiros anos do governo de Fidel Castro. Percorreu o mundo levando a música do movimento que ajudou a criar, a Nueva Trova. Mais tarde, ele se desentenderia com Castro e se desencantaria com o regime. Sua carreira, contudo, continuou na curva ascendente. Gravou trinta discos e conquistou sucesso com músicas como Yolanda e Yo Me Quedo. A primeira, inspirada na gravidez de sua mulher, ganhou versão em português escrita por Chico Buarque e gravada por Simone, em 1984, no álbum Desejos. Um de seus discos mais marcantes, Pablo Querido (2002), traz sucessos com Gal Costa e Caetano Veloso. Morreu na Espanha, no dia 22, em consequência de câncer no sangue. Tinha 79 anos.

Contestador por natureza

Egresso do cinema novo alemão, o francês Jean-Marie Straub faz parte de uma geração que inclui Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog e Wim Wenders. Antes de dirigir, foi crítico e assistente de Jean Renoir, Robert Bresson e Jacques Rivette. Preconizava uma ruptura não só com a história de seu país, mas com o modo de fazer filmes. Durante mais de trinta anos, a principal parceira foi sua mulher, a francesa Danièle Huillet (1936-2006). Em geral, suas realizações são inspiradas em livros e outras obras. A estética é radical, com longos planos estáticos, som ambiente e elenco formado por não atores. A lista de títulos do casal inclui Relações de Classe (1984), Antígona (1992), Gente da Sicília (1999) e Esses Encontros com Eles (2006). Morreu, aos 89 anos, no sábado 19, em Rolle, na Suíça, de causa não revelada.

Publicado em VEJA de 30 de novembro de 2022, edição nº 2817