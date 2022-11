Datas: Guilherme de Pádua, Aaron Carter e Rolando Boldrin

“Hoje o mundo acordou melhor, o ar acordou mais limpo e foi feita a justiça divina. Que siga sendo feita a justiça divina para todos que habitam o nosso planeta. E que eles, assassinos inescrupulosos, paguem lá do outro lado a dívida que tem de ser paga. Obrigado pelo carinho de todos e pelas mensagens que tenho recebido aqui.” Foi assim que o ator Raul Gazolla reagiu à morte de Guilherme de Pádua, o assassino de Daniella Perez, em dezembro de 1992, com quem contracenava na novela De Corpo e Alma. Gazolla era marido de Daniella. O crime foi cometido por Pádua, um ator insosso, e sua mulher na época, Paula Thomaz. O corpo da atriz foi encontrado em um matagal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, perfurado com dezoito golpes fatais de punhal. O caso provocou comoção em todo o país, ao dividir as atenções com outro evento ruidoso daqueles dias, a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello, que atravessava um processo de impeachment. O ex-ator foi condenado a dezenove anos e seis meses de prisão.

Solto em 1999, depois de cumprir um terço da pena, Pádua ensaiou uma nova vida. Recentemente, abrira um canal no YouTube no qual criticava a imprensa, falava sobre questões éticas dentro da igreja evangélica e dava pitacos políticos. Declarou publicamente seu voto em Jair Bolsonaro. Sua atual mulher, a instrutora de maquiagem Juliana Lacerda, fez uma selfie com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Horas antes de sofrer um infarto e morrer, na noite de domingo 6, ele esteve no culto da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), ao lado de Juliana. Aparecia sorridente no culto. A escritora Gloria Perez, mãe de Daniella, teve a elegância de se manter em silêncio. Pádua tinha 53 anos.

Transtornos da fama

Ter um irmão mais velho como líder de uma das bandas mais aclamadas dos anos 1990, o Backstreet Boys representou um atalho de sucesso para o rapper americano Aaron Carter, que alçou a fama na cola de Nick. Aos 7 anos ele gravou seu primeiro trabalho. Aos 12 recebeu um disco de ouro. A profusão de fãs o tirou do prumo — mais de uma vez foi flagrado em brigas, detido por consumo de drogas. Em 2013, ele declarou falência, incapacitado de pagar impostos. Vivia em permanente turbulência no seio dos Carter, uma família do barulho, revelada na série de 2006, House of Carters. Em 2019, Aaron disse sofrer de transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão e ansiedade. Ele foi encontrado morto, na banheira de casa, em 5 de novembro. A polícia ainda investiga o episódio.

O senhor Brasil

Nos últimos dezessete anos, o ator, cantor e compositor Rolando Boldrin apresentou um adorável programa exibido pela TV Cultura, de São Paulo: Sr. Brasil. Nele, desfilava uma sucessão de canções e causos do país profundo, em mescla de culturas e ritmos de diversas regiões. Apesar de sua forte conexão com a música, especialmente a sertaneja, se orgulhava da carreira de ator. “Esse tem sido meu trabalho a vida inteira: radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias”, dizia. Fez novelas clássicas como As Pupilas do Senhor Reitor, Mulheres de Areia e A Viagem. Na Globo, apresentou Som Brasil; na Band, Empório Brasileiro, depois adaptado como Empório Brasil no SBT. Morreu em 9 de novembro, aos 86 anos, de causas não reveladas.

Publicado em VEJA de 16 de novembro de 2022, edição nº 2815