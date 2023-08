Datas: Francisco Dornelles, Jean-Louis Georgelin e Mônica Figueiredo

O economista mineiro Francisco Dornelles parecia fadado para a política, era o que se podia intuir de suas origens. Seu pai era primo de Getúlio Vargas. O tio, Ernesto, fora governador do Rio Grande do Sul. Era sobrinho de Tancredo Neves — e convém lembrar que o primo, Aécio Neves, derrotado por Dilma Rousseff nas eleições de 2014, teve imensa relevância como um dos grandes nomes do PSDB, até sucumbir em acusações de corrupção. Era natural, portanto, que seguisse a trilha dos corredores de Brasília. Formado em finanças públicas na França, com especialização em tributação internacional nos Estados Unidos, foi chamado, em 1979, para cuidar da Receita Federal (em sua gestão nasceu a figura hoje onipresente do Leão do Fisco).

Quando o vento democrático soprou, em 1985, na Nova República, ele surgiu como nome do PFL, de oposição ao vitorioso PMDB de Tancredo, como indicação para o Ministério da Fazenda. Apesar da gritaria, foi empossado na equipe de José Sarney. Ficaria no posto apenas seis meses. Ele seria também ministro do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de FHC, senador e vice-governador do Rio de Janeiro, em 2016 — assumiria o cargo de titular quando Luiz Fernando Pezão adoeceu. Morreu em 23 de agosto, aos 88 anos, no Rio, de causas não reveladas.

O senhor da Notre-Dame

Continua após a publicidade

A Catedral de Notre-Dame, em Paris, é tão relevante para a história e a cultura da França — e da civilização cristã — que coube a um ex-chefe das Forças Armadas, general de cinco estrelas, a coordenação das obras de reconstrução depois do incêndio de 2019. A missão, decidida pelo presidente Emmanuel Macron, coube a Jean-Louis Georgelin. Homem rigoroso, afeito a detalhes, Georgelin barrou as ideias de modernização da igreja, toques contemporâneos que conviveriam com a arquitetura gótica da obra, realizada entre os séculos XII e XIV. “Vamos reconstruí-la idêntica ao projeto original, com recursos do século XXI”, dizia. A reinauguração está prevista para o primeiro semestre do ano que vem, a tempo da Olimpíada de Paris. Georgelin morreu ao escalar os Pireneus, em 18 de agosto. Ele tinha 74 anos.

A voz de uma geração

Continua após a publicidade

Poucas publicações brasileiras seguiram tanto o humor de seu tempo quanto Capricho, da Editora Abril, que publica VEJA. Lançada em 1952, como coletânea de fotonovelas, antes da televisão, ela hoje é um dos mais bem-sucedidos títulos da internet, adorada por jovens nas redes sociais. Nos anos 1990, de profundas transformações na sociedade brasileira, a revista foi dirigida por Mônica Figueiredo. A jornalista, criativa e expansiva, levou para as páginas de Capricho temas que as jovens adolescentes começavam a conhecer: o sexo, a menstruação, o próprio corpo. Em uma capa icônica, pôs Luana Piovani incentivando o uso de preservativos. Mônica morreu em 20 de agosto, aos 67 anos, em Lisboa, em decorrência de um câncer no pulmão.

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2023, edição nº 2856