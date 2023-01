Datas: David Crosby, Chris Ford e Kaká Di Polly

A carreira do guitarrista David Crosby se confunde com a popularização da música folk nos Estados Unidos e no mundo. Como membro fundador do Byrds, ele ajudou a moldar o que se tornaria o folk-rock dos anos 1960, atalho que abriria a avenida eletrificada e ruidosa de nomes como Bob Dylan. Mas foi com a banda Crosby, Stills & Nash, formada ao lado de Stephen Stills e Graham Nash, que ele ganhou notoriedade global. O álbum Déjà Vu, lançado em 1970, é uma obra-­prima incensada pela cultura hippie, regada a sexo e drogas, com clássicos como Teach Your Children, Woodstock e Almost Cut My Hair, uma ode à contracultura (“quase cortei meu cabelo / aconteceu outro dia / está ficando meio longo”).

Anos depois da primeira formação da lendária banda, Neil Young entraria para o grupo, adicionando mais um sobrenome à banda. A união dos músicos, no entanto, não durou. Mais recentemente — e sem nunca deixar de compor — Crosby foi às redes sociais para apoiar o boicote contra a plataforma Spotify, que durante a pandemia hospedou um podcast contra a vacinação, gravado por um defensor fanático de Donald Trump. Ele morreu em 18 de janeiro, aos 81 anos, de causas não reveladas.

Longe do garrafão

O recurso das cestas de 3 pontos é uma das grandes marcas do basquetebol moderno, sobretudo nas partidas da NBA, a fenomenal liga americana. Atualmente, Stephen Curry, do Golden State Warriors, é o grande gênio do fundamento, recordista histórico, para quem a quadra parece sempre encolher. A regra que autorizou a jogada, e revolucionou a modalidade, foi criada apenas na temporada de 1979 e 1980. Coube ao armador Chris Ford, do Boston Celtics, levar para dentro do aro a primeiríssima bola de 3 pontos, em outubro de 1979, numa partida contra o Houston Rockets. O feito foi imediatamente celebrado, dado o pioneirismo que pavimentaria a trajetória de jogadores em todo o mundo, como Oscar Schimdt, o “mão santa”. Depois de abandonar as quadras como atleta — apenas razoável —, Ford começou a trabalhar como treinador do clube que o revelou, o Celtics. Ele morreu em 17 de janeiro, aos 74 anos, na Filadélfia, de causas não reveladas pela família.

Coragem na avenida

O paulistano Kaká Alberto Polycarpo, conhecido como a drag queen Kaká Di Polly, era um dos grandes ícones da comunidade LGBTQIA+ do Brasil. Em 1997 foi corajosa ao se deitar no asfalto da Avenida Paulista, em São Paulo, no início da primeiríssima Parada Gay — como a polícia insistia em não liberar a via, o gesto foi decisivo. Naquele tempo, o país ainda engatinhava na defesa da diversidade. Di Polly morreu em 23 de janeiro, aos 63 anos, de parada cardíaca.

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826