Datas: Astrud Gilberto, Jim Hines e Robert Hanssen

“Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking…” Ao gravar Garota de Ipanema na versão em inglês, em 1964, Astrud Gilberto ganhou fama internacional e fez a bossa nova deixar as fronteiras das praias cariocas para conquistar o mundo. Aquele registro recebeu o Grammy de melhor gravação em 1965. O álbum, o fenomenal Getz/Gilberto, parceria do saxofonista americano Stan Getz e João Gilberto, no qual aparecia a voz suave da cantora brasileira, foi o número 1 entre os mais votados — Astrud concorria também ao troféu de artista revelação, mas perdeu para os Beatles. Baiana, filha de mãe brasileira e pai alemão, de 1959 a 1964 ela foi casada com João Gilberto. Morreu em 5 de junho, aos 83 anos, em Filadélfia, nos EUA, de causas não reveladas pela família.

Rápido como o vento

Poucas marcas, no esporte, são tão míticas quanto o tempo gasto para atravessar a prova dos 100 metros rasos no atletismo. O americano Jim Hines foi o primeiro a correr a distância abaixo dos 10 segundos — na Olimpíada de 1968, no ar rarefeito da Cidade do México, ele cravou 9,95s. O espantoso recorde mundial durou quinze anos, quando então o conterrâneo Calvin Smith chegou a 9,93s. O atual recorde mundial é do jamaicano Usain Bolt, de 9,58s. Meses antes dos Jogos, Hines foi chamado a boicotá-lo — no auge dos protestos pelos direitos civis nos Estados Unidos, um grupo de militantes defendia a ausência de negros na competição. Ele foi, desafiou as críticas, e o resto é história. Depois de abandonar as pistas, tentou malsucedida carreira em times de futebol americano. Hines morreu em 3 de junho, aos 76 anos, de causas não reveladas pela família.

O espião a serviço de Moscou

A vida do agente americano Robert Hanssen era coisa de cinema — e não por acaso foi parar nas telas, em Quebra de Confiança, lançado em 2007. O filme, ressalve-se, é menos interessante do que o personagem da vida real, de cotidiano feito de reviravoltas espetaculares. Funcionário de alto escalão do FBI, em 1985 ele passou a espionar para a União Soviética, nos estertores da Guerra Fria. Trabalhava, à miúda, com o pseudônimo Ramon García. Com o tempo, contudo, um de seus subalternos percebeu que algo não andava bem — e começou a puxar o fio da meada, secretamente. Entre os crimes que Hanssen cometeu está a entrega aos soviéticos de planos em torno da reação dos Estados Unidos ante um suposto ataque nuclear comunista. Soube-se, depois do devido processo legal, que ele recebera 1,4 milhão de dólares de Moscou e diamantes em profusão para virar a casaca ideológica. Morreu em 5 de junho, aos 79 anos, na penitenciária de Florence, no Colorado — tinha sido condenado, em 2002, à prisão perpétua. A causa da morte não foi revelada pelos familiares.

