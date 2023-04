Datas: a prisão de Toledo e a morte de Bruce Haigh e de Harry Belafonte

Houve comoção — mas nenhum espanto — com o desembarque no aeroporto Jorge Chávez, na periferia de Lima, em 23 de abril, do ex-presidente do Peru Alejandro Toledo. Ele estava algemado, cercado por agentes de segurança da Interpol. Na sexta-feira, 21, Toledo havia se entregado a um tribunal federal na Califórnia. Dois dias antes, um juiz negara o pedido de Toledo para permanecer nos Estados Unidos, onde deu aulas como professor visitante da Universidade Stanford.

Presidente do país andino de 2001 a 2006, ele era procurado devido a acusações de ter recebido 25 milhões de dólares da construtora brasileira Odebrecht em troca da outorga da licitação da rodovia Interoceânica, que liga o Peru ao Brasil. A investigação foi deflagrada no bojo da Operação Lava-Jato. Toledo, de 77 anos, eleito por uma coalizão de centro-direita, é suspeito também de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Os promotores do caso pedem à Justiça uma pena que pode chegar a vinte anos de cadeia. Como foi detido preventivamente, aguardará a decisão atrás das grades. “Não recebi nem um único dólar ilícito”, defende-se o réu. A ver.

Um grito de liberdade

Algumas das passagens da vida do diplomata australiano Bruce Haigh dariam um filme — o que, de fato, acabou acontecendo. Um Grito de Liberdade, de 1987, dirigido pelo britânico Richard Attenborough, conta o drama de Steve Biko, o líder do Movimento da Consciência Negra que morreu na cadeia, em 1977, depois de apanhar da polícia durante o período do apartheid na África do Sul. Na luta contra o regime, Biko construiu amizade com o jornalista Donald Woods, editor do The Daily Dispatch of East London, que recebeu ordem de banimento depois do assassinato de Biko e fugiu para o autoexílio em Londres. Haigh se ofereceu para ajudá-lo e foi para Lesoto ao encontro de Woods, que atravessara a fronteira vestido de padre. Sem a ingerência a um só tempo discreta, corajosa e firme de Haigh, Woods não teria sobrevivido — e talvez a África do Sul de Nelson Mandela demorasse a vencer o inaceitável preconceito contra os negros. Haigh morreu em 7 de abril, aos 77 anos, na Austrália, mas sua morte só foi confirmada na semana passada.

A voz pela igualdade

Apoiador incansável dos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 1960, Harry Belafonte ficou conhecido como o rei do calypso depois do sucesso The Banana Boat Song (Day-O), lançado em 1956. Ele já tinha conquistado alguma notoriedade no cinema, em filmes como o musical Carmen Jones, de 1954. Contudo, seu legado será sempre o do ativismo político. Morreu em 24 de abril, aos 96 anos, em Nova York, de insuficiência cardíaca.

