Dataprev abre concurso com salários de até R$ 10,6 mil: saiba como se inscrever

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O novo concurso da Dataprev lançou edital com 212 vagas imediatas e 1.581 para cadastro de reserva, totalizando 1.793 oportunidades. Com salários iniciais de até R$ 10.685,44, a seleção para nível superior é organizada pela FGV. Inscrições de 6 de julho a 6 de agosto, com provas em 11 de outubro de 2026.

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O edital do novo concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 3. A seleção oferece 212 vagas imediatas, além de 1.581 oportunidades para formação de cadastro de reserva. A organização do certame ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Cargos e salários

Cargo de analista de tecnologia da informação, com jornada de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 10.685,44:

Análise de Negócio de TI: 5 vagas imediatas e 104 para cadastro de reserva;

Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica: 30 vagas imediatas e 183 para cadastro de reserva;

Desenvolvimento de Software: 80 vagas imediatas e 371 para cadastro de reserva;

Inteligência da Informação: 45 vagas imediatas e 254 para cadastro de reserva;

Segurança Cibernética e Proteção de Dados: 17 vagas imediatas e 102 para cadastro de reserva;

Gestão de Serviços de TIC: 35 vagas imediatas e 164 para cadastro de reserva;

Advocacia: 54 vagas para cadastro de reserva;

Contabilidade: 25 vagas para cadastro de reserva;

Comunicação Social: 18 vagas para cadastro de reserva;

Gestão Econômico-Financeira: 29 vagas para cadastro de reserva;

Administração e Governança: 214 vagas para cadastro de reserva;

Engenharia: 63 vagas para cadastro de reserva.

Cargo de analista de processamento: 30 vagas para cadastro de reserva, distribuídas entre Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A jornada é de 30 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 8.273,94.

Além dos salários, os profissionais contratados poderão receber auxílio-alimentação ou refeição de R$ 1.357,20, auxílio pré-escolar ou escolar de até R$ 1.758,35, assistência à saúde, seguro de vida, previdência complementar e participação nos lucros e resultados.

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Ao todo, o concurso oferece 212 vagas imediatas e 1.581 oportunidades para cadastro de reserva, totalizando 1.793 postos previstos no edital. As lotações estão distribuídas entre Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Florianópolis. Todos os cargos exigem formação de nível superior, de acordo com os requisitos específicos previstos para cada perfil.

Como se inscrever

As inscrições serão abertas às 16h da próxima segunda-feira, 6 de julho, e poderão ser feitas até as 16h de 6 de agosto, no site da FGV. A taxa de inscrição é de R$ 110 para todos os cargos e deverá ser paga por boleto até 7 de agosto.

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Poderão solicitar isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos critérios de renda, além dos doadores de medula óssea. Os pedidos deverão ser apresentados entre as 16h de 6 de julho e as 16h de 8 de julho, acompanhados da documentação exigida.

O concurso reserva pelo menos 5% das vagas para pessoas com deficiência. Outros 30% serão destinados a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas: 25% para pessoas pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

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Como serão as provas

O concurso da Dataprev será realizado em etapa única, composta por uma prova objetiva para todos os cargos. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em todas as capitais do país. Os candidatos que concorrerem às vagas reservadas também passarão, conforme o caso, pelo procedimento de heteroidentificação ou pela avaliação biopsicossocial.

A prova objetiva está prevista para o dia 11 de outubro de 2026, um domingo, das 13h às 17h, de acordo com o horário oficial de Brasília. Os portões dos locais de aplicação serão fechados às 12h30, sem permissão para a entrada de candidatos após esse horário.

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A avaliação será composta por 70 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. A pontuação máxima será de 115 pontos.

As questões serão divididas em dois módulos:

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Conhecimentos gerais: 40 questões, valendo um ponto cada;

Conhecimentos específicos: 30 questões, valendo 2,5 pontos cada.

Na parte de conhecimentos gerais, serão cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 12 questões;

Língua Inglesa: 12 questões;

Raciocínio Lógico-Matemático: cinco questões;

Atualidades e Inteligência Artificial: seis questões;

Legislação sobre Segurança da Informação e Proteção de Dados: cinco questões.

O módulo de conhecimentos específicos terá 30 perguntas relacionadas ao conteúdo e às atribuições do cargo ou perfil escolhido pelo candidato. Por terem peso maior, essas questões representarão 75 dos 115 pontos possíveis na avaliação.

Para ser considerado aprovado, o participante deverá alcançar, cumulativamente, pelo menos 57,5 pontos na prova objetiva e não poderá obter nota zero em nenhuma das disciplinas. Quem não cumprir um desses dois critérios será eliminado do concurso.

Após a divulgação do gabarito preliminar, os candidatos terão dois dias úteis para apresentar recursos no site da FGV. A banca poderá manter ou alterar uma resposta, além de anular questões. Caso uma pergunta seja anulada, a pontuação correspondente será atribuída a todos os participantes.

Os candidatos inscritos nas vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas que forem aprovados na prova serão convocados para o procedimento de confirmação da autodeclaração. Já os concorrentes às vagas para pessoas com deficiência deverão participar da avaliação biopsicossocial. Os dois procedimentos estão previstos para o dia 22 de novembro de 2026.

Cronograma do concurso da Dataprev

06/07 a 06/08: período de inscrições;

06/07 a 08/07: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição;

07/08: prazo final para pagamento da taxa de inscrição;

11/10: aplicação da prova objetiva, das 13h às 17h;

11/11: data provável de publicação das convocações para a heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial;

22/11: realização prevista dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial;

Resultado final: será divulgado posteriormente no site da FGV e homologado pela Dataprev no Diário Oficial da União.