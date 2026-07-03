Dataprev abre concurso com salários de até R$ 10,6 mil: saiba como se inscrever

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Brasil

Dataprev abre concurso com salários de até R$ 10,6 mil: saiba como se inscrever

A seleção oferece 212 vagas imediatas, além de 1.581 oportunidades para formação de cadastro de reserva

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 08h39 | Atualizado em 3 jul 2026, 08h44
.
Fachada de sede da Dataprev em Brasília (//Divulgação)
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Dataprev abre concurso com salários de até R$ 10,6 mil: saiba como se inscrever Priorize VEJA no Google

O edital do novo concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 3. A seleção oferece 212 vagas imediatas, além de 1.581 oportunidades para formação de cadastro de reserva. A organização do certame ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Cargos e salários

Cargo de analista de tecnologia da informação, com jornada de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 10.685,44:

  • Análise de Negócio de TI: 5 vagas imediatas e 104 para cadastro de reserva;
  • Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica: 30 vagas imediatas e 183 para cadastro de reserva;
  • Desenvolvimento de Software: 80 vagas imediatas e 371 para cadastro de reserva;
  • Inteligência da Informação: 45 vagas imediatas e 254 para cadastro de reserva;
  • Segurança Cibernética e Proteção de Dados: 17 vagas imediatas e 102 para cadastro de reserva;
  • Gestão de Serviços de TIC: 35 vagas imediatas e 164 para cadastro de reserva;
  • Advocacia: 54 vagas para cadastro de reserva;
  • Contabilidade: 25 vagas para cadastro de reserva;
  • Comunicação Social: 18 vagas para cadastro de reserva;
  • Gestão Econômico-Financeira: 29 vagas para cadastro de reserva;
  • Administração e Governança: 214 vagas para cadastro de reserva;
  • Engenharia: 63 vagas para cadastro de reserva.

Cargo de analista de processamento: 30 vagas para cadastro de reserva, distribuídas entre Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A jornada é de 30 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 8.273,94.

Siga

Além dos salários, os profissionais contratados poderão receber auxílio-alimentação ou refeição de R$ 1.357,20, auxílio pré-escolar ou escolar de até R$ 1.758,35, assistência à saúde, seguro de vida, previdência complementar e participação nos lucros e resultados.

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Ao todo, o concurso oferece 212 vagas imediatas e 1.581 oportunidades para cadastro de reserva, totalizando 1.793 postos previstos no edital. As lotações estão distribuídas entre Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Florianópolis. Todos os cargos exigem formação de nível superior, de acordo com os requisitos específicos previstos para cada perfil.

Como se inscrever

As inscrições serão abertas às 16h da próxima segunda-feira, 6 de julho, e poderão ser feitas até as 16h de 6 de agosto, no site da FGV. A taxa de inscrição é de R$ 110 para todos os cargos e deverá ser paga por boleto até 7 de agosto.

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Poderão solicitar isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que atendam aos critérios de renda, além dos doadores de medula óssea. Os pedidos deverão ser apresentados entre as 16h de 6 de julho e as 16h de 8 de julho, acompanhados da documentação exigida.

O concurso reserva pelo menos 5% das vagas para pessoas com deficiência. Outros 30% serão destinados a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas: 25% para pessoas pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

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Como serão as provas

O concurso da Dataprev será realizado em etapa única, composta por uma prova objetiva para todos os cargos. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em todas as capitais do país. Os candidatos que concorrerem às vagas reservadas também passarão, conforme o caso, pelo procedimento de heteroidentificação ou pela avaliação biopsicossocial.

A prova objetiva está prevista para o dia 11 de outubro de 2026, um domingo, das 13h às 17h, de acordo com o horário oficial de Brasília. Os portões dos locais de aplicação serão fechados às 12h30, sem permissão para a entrada de candidatos após esse horário.

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A avaliação será composta por 70 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. A pontuação máxima será de 115 pontos.

As questões serão divididas em dois módulos:

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  • Conhecimentos gerais: 40 questões, valendo um ponto cada;
  • Conhecimentos específicos: 30 questões, valendo 2,5 pontos cada.

Na parte de conhecimentos gerais, serão cobradas as seguintes disciplinas:

  • Língua Portuguesa: 12 questões;
  • Língua Inglesa: 12 questões;
  • Raciocínio Lógico-Matemático: cinco questões;
  • Atualidades e Inteligência Artificial: seis questões;
  • Legislação sobre Segurança da Informação e Proteção de Dados: cinco questões.

O módulo de conhecimentos específicos terá 30 perguntas relacionadas ao conteúdo e às atribuições do cargo ou perfil escolhido pelo candidato. Por terem peso maior, essas questões representarão 75 dos 115 pontos possíveis na avaliação.

Para ser considerado aprovado, o participante deverá alcançar, cumulativamente, pelo menos 57,5 pontos na prova objetiva e não poderá obter nota zero em nenhuma das disciplinas. Quem não cumprir um desses dois critérios será eliminado do concurso.

Após a divulgação do gabarito preliminar, os candidatos terão dois dias úteis para apresentar recursos no site da FGV. A banca poderá manter ou alterar uma resposta, além de anular questões. Caso uma pergunta seja anulada, a pontuação correspondente será atribuída a todos os participantes.

Os candidatos inscritos nas vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas que forem aprovados na prova serão convocados para o procedimento de confirmação da autodeclaração. Já os concorrentes às vagas para pessoas com deficiência deverão participar da avaliação biopsicossocial. Os dois procedimentos estão previstos para o dia 22 de novembro de 2026.

Cronograma do concurso da Dataprev

  • 06/07 a 06/08: período de inscrições;
  • 06/07 a 08/07: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição;
  • 07/08: prazo final para pagamento da taxa de inscrição;
  • 11/10: aplicação da prova objetiva, das 13h às 17h;
  • 11/11: data provável de publicação das convocações para a heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial;
  • 22/11: realização prevista dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial;
  • Resultado final: será divulgado posteriormente no site da FGV e homologado pela Dataprev no Diário Oficial da União.
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