Pesquisa Datafolha mostra empate entre quatro candidatos na disputa pelo Senado em Minas
Marília Campos tem 13%, enquanto Carlos Viana e Aécio Neves registram 11% cada; Domingos Sávio marca 9%
A pouco menos de duas semanas do primeiro turno, quatro candidatos aparecem dentro da margem de erro na disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.
Marília Campos (PT) registra 13% das intenções de voto, enquanto Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB) têm 11% cada. Domingos Sávio (PL) aparece com 9%.
Marília Campos (PT): 13%
Carlos Viana (PSD): 11%
Aécio Neves (PSDB): 11%
Domingos Sávio (PL): 9%
Marcelo Aro (PP): 6%
Áurea Carolina (PSOL): 5%
Ana Luiza do MLB (UP): 2%
Marco Antônio Superman (Novo): 2%
Manoel Carvalho (MDB): 2%
Carlin Moura (Avante): 1%
Victória Mello Vic (PSTU): 1%
Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
Tião Pessoa (PCO): 1%
Fidélis Alcântara (UP): 1%
Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%
Juiz Ramon Moreira (DC): 0%
Indecisos: 21%
Branco/nulo: 14%
Indecisão ainda é alta
Uma parcela de 21% dos entrevistados não soube indicar um candidato, enquanto 14% declararam voto branco ou nulo. Como são duas vagas em disputa, cada eleitor pode escolher dois nomes para o Senado.
Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada em 14 de setembro, Marília Campos tinha 12%, Carlos Viana e Aécio Neves apareciam com 10% cada, e Domingos Sávio, com 8%. Os quatro também estavam tecnicamente empatados naquela rodada.
Sobre a pesquisa
O levantamento ouviu 1.204 eleitores de Minas Gerais entre 22 e 24 de setembro, em entrevistas presenciais realizadas em pontos de fluxo populacional. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada por Folha de S.Paulo e Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07400/2026.