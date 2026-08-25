Dark Horse: sem dinheiro público e com o Havengate como o maior investidor, diz perícia

Suspeitas em torno da produção de Dark Horse, em homenagem à trajetória de Jair Bolsonaro, seguem tendo desdobramentos na justiça. Na segunda, 24, o ministro Flávio Dino, do STF, autorizou a Polícia Federal a acessar o inquérito da Polícia Civil de São Paulo que apura possíveis irregularidades no financiamento. O filme se tornou objeto de polêmica a partir do momento em que vieram a público conversas de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para viabilizar as filmagens. O ex-banqueiro destinou cerca de 61 milhões de reais ao projeto. O tema é usado até hoje como arma política contra o presidenciável do PL.

A GoUp, produtora do filme, encomendou uma perícia sobre as contas de Dark Horse. Assinado por Anísio Costa Castelo, o trabalho foi concluído em junho e faz parte agora do inquérito criminal. Com base na análise do conjunto de notas fiscais fornecido a ele, o especialista descartou o uso de dinheiro público, via Lei Rouanet, ou via prefeitura de São Paulo, de forma indireta, pelo Instituo Conhecer Brasil. Segundo a perícia, portanto, o filme foi integralmente bancado por investimentos privados.

Anísio Costa Castelo estima que o custo total do filme foi de 13,3 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 75 milhões de reais. Desse total, 9,6 milhões de dólares se referem a gastos realizados nos Estados Unidos. De acordo com o perito, quase 4 milhões de dólares são de despesas realizadas no Brasil.

Segundo a análise, o fundo texano Havengate fez um aporte equivalente ao custo total do filme, ou seja, 13,3 milhões de dólares. Foi o Havengate que recebeu os 61 milhões de reais de Vorcaro. Uma das pessoas ligadas a esse fundo é Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. Clique para ler a íntegra da perícia

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