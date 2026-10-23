Daniel Vorcaro cogitou ter Neymar como garoto-propaganda, mas sócio foi contra

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que, em fevereiro de 2025, o banqueiro questionou o então sócio dele no Banco Master, Augusto Lima, sobre a possibilidade de contratar o jogador Neymar para um comercial de uma das marcas do grupo: “Você acha legal fazermos um negócio com Neymar no Will?”

“Will” é o Will Bank, que teve ações publicitárias cogitadas pelo banqueiro — e em alguns casos implementadas — com Luciano Huck, Anitta, Gusttavo Lima e Vinicius Júnior…

Augusto Lima, apontado como uma das pontes de Vorcaro com o PT, detonou Neymar: “Está queimado com uma série de assuntos pessoais e profissionais. Não passa credibilidade. É descer muito de Vini Jr par a Neymar. Está em final de carreira (sic)”, disse Lima.

Em tempo, tanto Lima quanto Vorcaro acabaram presos pela Polícia Federal meses depois dessa conversa, por envolvimento nas maiores fraudes bancárias da história do país. Sorte de Neymar não ter a “simpatia” do sócio do banqueiro.

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