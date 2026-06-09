Daniel Soranz sofre homofobia na Câmara do Rio: ‘Bicha pão com ovo’

hhhhO ex-secretário municipal de Saúde do Rio e pré-candidato a deputado federal, Daniel Soranz (PSD), foi alvo de homofobia em meio à disputa interna do PSD por espaço na eleição de 2026. O principal ataque partiu do vereador Marcelo Diniz (PSD), integrante da base do prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que acusou Soranz de continuar influenciando a Secretaria Municipal de Saúde mesmo após deixar oficialmente o cargo em março.

Durante o discurso, Marcelo Diniz chamou Soranz de “vagabundo” e utilizou a expressão “bicha pão com ovo” para se referir ao ex-secretário. Pouco depois, o vereador retirou o comentário. “Reitero tudo o que eu disse, mas quero retirar minha última fala, que foi uma fala infeliz, para não pensarem que eu sou preconceituoso”, disse.

Após a repercussão do episódio, Diniz reconheceu que usou expressões “inadequadas e infelizes” ao se referir ao ex-secretário e pediu desculpas pelas declarações. “Em nenhum momento, teve a intenção de promover qualquer tipo de discriminação baseada em classe social, orientação sexual ou qualquer outra condição pessoal. As expressões utilizadas decorreram de um excesso verbal e de um erro na forma de me expressar, jamais de qualquer sentimento de preconceito”, afirmou em nota divulgada nas redes.