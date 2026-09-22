‘Daniel não tratava nada de Banco ou de negócios dele comigo’, diz pai de Vorcaro

Em uma carta enviada aos ministros do STF, o empresário Henrique Vorcaro afirma que não tem participação nos negócios fraudulentos do filho dele, o banqueiro Daniel Vorcaro.

“É importante os Srs. saberem que Daniel não tratava nada de Banco ou de negócios dele comigo, até me rejeitava. Talvez eu seja a pessoa que ele menos falava de seus negócios. Fiquei sabendo destes assuntos por notícias da mídia”, diz o empresário.

Segundo o pai do dono do Banco Master, nem mesmo o genro dele, Fabiano Zettel, parceiro de negócios do filho, relatava os esquemas ou as autoridades da República que o dinheiro fraudado estava remunerando.

“Fabiano nunca abriu a boca para falar nada comigo também, eles sempre se esquivavam de mim. Nunca tratou nada de assunto comercial dele comigo. Verifiquem isso com qualquer pessoa, parceiros deles em Belo Horizonte, São Paulo ou Brasília: todos sabem que eu era uma pessoa totalmente não bem-vinda no banco ou em qualquer coisa do Daniel. Isso é a verdade e a realidade. Para mim era uma tristeza, sofria muito com esta rejeição”, diz Henrique Vorcaro.

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“Minha relação com Daniel de pai e filho é boa, eu o amo muito, muito, muito. Ele trabalhou comigo dos 15 aos 33 anos de idade, por todos os dias, após esse período ele quis um voo solo e eu sentia muita falta dele. Com o sucesso da venda que eu fiz para a Hapvida, das empresas que eu apresentei ao banco e fundos, com o lucro que deu ao banco, ele pelo menos passou a me respeitar mais”, segue o pai de Vorcaro.

O empresário afirma ainda que se vê arrastado para o escândalo e para a prisão por ser pai do banqueiro que corrompeu figuras dos três poderes da República.

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“Até entendo os holofotes sobre o Caso Master, mas não queiram me arrastar para dentro disso só porque eu sou pai do Daniel. Tenho muitos negócios, todos honestos. Preciso da minha reputação e dignidade restauradas, por favor sejam corretos e justos. O ofício da Polícia Federal é fazer justiça, não injustiça. É descobrir a verdade, não criar histórias por hipóteses absurdas e sem comprovação”, diz Vorcaro.