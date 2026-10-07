Dandara Couto, modelo de 27 anos, está desaparecida há três dias

A modelo Dandara Couto, 27 anos, está desaparecida em São Paulo desde a última segunda-feira, 5. De acordo com a família, ela saiu de manhã para fazer tranças no cabelo e nunca mais voltou. O caso mobilizou familiares, amigos e nomes conhecidos nas redes sociais, que passaram a compartilhar informações na tentativa de ajudar a localizá-la.

Natural de Santa Catarina, Dandara construiu carreira no mundo da moda e já trabalhou com importantes marcas. Ela é agenciada pela Mega Model, no Brasil, e pela Elite Model, no Chile. Entre os trabalhos realizados ao longo da carreira estão participações em desfiles da São Paulo Fashion Week e campanhas publicitárias.

Nas redes sociais, Dandara também compartilha registros de trabalhos como modelo, viagens e momentos pessoais. Seu perfil reúne milhares de seguidores e passou a receber uma série de mensagens desde que o desaparecimento foi divulgado. Três dias antes de desaparecer, Couto publicou imagens de pinturas que fazia em casa, além de uma reflexão.

“Esses dias estava na horta e vi um girassol de costas para o Sol. Entendi um pouco sobre o ciclo natural e percebi algo curioso em relação ao tempo e o TDAH. Vale a pesquisa. Somos o nosso próprio Sol, mas sempre que ver o real, abrace e agradeça”, escreveu.

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As circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas, e parentes têm recorrido às redes sociais para ampliar a divulgação do caso.

Artistas e personalidades como Isis Valverde, Alice Wegmann, Samara Felippo e Sarah Fonseca também compartilharam pedidos de ajuda para localizar a modelo. A família pede que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja comunicada às autoridades ou aos contatos divulgados pelos parentes.

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