Damares: “Meninas poderão ser chamadas de princesas e meninos de príncipe”

Hoje faz um ano protagonizei uma grande polêmica ao afirmar que agora no Brasil, meninos também podem vestir azul e meninas rosa ou qualquer outra cor sem nenhum patrulhamento. No reivelon, prometi que iria me afastar das polêmicas, e ficar longe de confusão. Hoje resolvi descansar e relaxar e vejam o que encontrei na piscina uma boia rosa e uma azul hahhaha Vejam se não é um sinal dos céus para eu dizer que agora no Brasil, meninas poderão ser chamadas de princesas e meninos de principes? Juro que eu tentei ficar longe da confusão? #brasil #brazil #damaresalves #ministradamares @rubenitalessa @filipebarrosoficial @biakicis @carla.zambelli @_sarawinter @luciano.hang @tercalivre @teresinhaneves @depheliolopes @magnomalta

