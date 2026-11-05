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Brasil

Damares diz que base de Lula adiou discussão sobre depoimento de Vorcaro no Senado

Senadora quer investigar o escândalo do Master e ouvir o ex-banqueiro, mas pedido de vista de parlamentar da base governista adiou análise da proposta

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 17h06
Daniel Vorcaro: uso da bebida para distribuir agrados e exercer influência
Daniel Vorcaro: uso da bebida para distribuir agrados e exercer influência (./Reprodução)
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Damares diz que base de Lula adiou discussão sobre depoimento de Vorcaro no Senado Priorize VEJA no Google

Depois de VEJA revelar que o banqueiro Daniel Vorcaro desejava delatar figurões da República, mas foi supostamente ignorado pela PGR e pela Polícia Federal, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) decidiu avalizar, como relatora, uma investigação no Senado e chamar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para prestar depoimento na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle.

“Eu soube, a imprensa fala, há passarinhos azuis andando nos corredores que o Daniel Vorcaro quer falar. Por que não falar nesta comissão? Essa é uma comissão preparada para ouvi-lo”, diz Damares num vídeo postado nas redes.

O depoimento, segundo a senadora, faria parte de uma investigação sobre possíveis irregularidades e omissões de autoridades públicas no caso do Banco Master. Durante reunião da comissão, na quarta-feira (4), Damares pediu que a proposta fosse colocada em votação.

O presidente do colegiado, senador Dr. Hiran (PP-RR), aceitou. A análise, porém, foi interrompida após a senadora governista Leany Lemos (PSB-DF) pedir vista, ou seja, mais tempo para examinar o relatório.

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Leany integra o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e aliado do governo Lula. Com o pedido da parlamentar governista, a comissão adiou para a próxima semana a decisão sobre o início da fiscalização.

A proposta é de autoria do senador Márcio Bittar (PL-AC) e tem Damares como relatora. O objetivo é investigar se órgãos públicos falharam na fiscalização do Banco Master e se autoridades deixaram de agir para impedir as irregularidades que levaram à crise da instituição.

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O procedimento é chamado de Proposta de Fiscalização e Controle (PFS). Na prática, permite que uma comissão do Senado investigue a atuação de órgãos públicos, solicite documentos, ouça pessoas envolvidas e peça auditorias ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Para que esse trabalho avance, a comissão precisa aprovar o relatório inicial. Damares já apresentou parecer favorável à fiscalização e pretende ouvir Vorcaro durante os trabalhos.

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“Está pronto desde abril para a gente pautar, quem sabe na próxima reunião, o meu relatório. O Brasil precisa saber de muita coisa que aconteceu no Banco Master”, pontua a relatora.

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