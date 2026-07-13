🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Damares diz que ‘ainda’ apoia Flávio e defende Michelle: ‘não trai, não mente, não se corrompe’

Senadora falou das críticas que a ex-primeira-dama vem sofrendo de aliados do filho de Jair Bolsonaro

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 17h59 | Atualizado em 13 jul 2026, 18h13
OFENSIVA - Damares e Michelle: pregação em templos para demonizar Lula e reforçar a pauta conservadora do presidente -
A ex-primeira-dama conquistou aliados importantes em sua batalha pela herança política de Bolsonaro (Pedro Ladeira/Folhapress/.)
Continua após publicidade
Damares diz que ‘ainda’ apoia Flávio e defende Michelle: ‘não trai, não mente, não se corrompe’ Priorizar nos meus resultados Google

Uma das lideranças bolsonarisas mais próximas de Michelle Bolsonaro, a senadora Damares Alves rebateu críticas propagadas por apoiadores de Flávio Bolsonaro nas redes por supostamente não fazer campanha para o filho do ex-presidente.

A senadora disse que apoia o nome de Flávio porque ele foi indicado por Jair Bolsonaro, mas fez questão de defender Michelle na batalha que virou os bastidores políticos do clã desde que a mulher do ex-presidente divulgou um vídeo com críticas ao pré-candidato.

“Estou apanhando porque eu supostamente abandonei o candidato da direita. A direita tem mais de um pré-candidato agora. O candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro é o Flávio. E eu sou uma bolsonarista. E o Flávio ainda é meu pré-candidato”, disse Damares.

“Quero falar de Michelle Bolsonaro. Ela não tem um Senado para fazer a defesa dela como eu tive na última semana. Ela está sozinha, só com as pessoas que a amam. Ela não tem bancada feminina para defendê-la, mas eu tô aqui, amiga — enquanto eu tiver força –, para dizer ao Brasil que você é uma mulher digna, justa, honesta, que você não trai, não mente, não se corrompe”, disse Damares.

Siga
Continua após a publicidade

Desde que o conflito entre Michelle e Flávio foi deflagrado, o filho de Jair Bolsonaro é alvo de todo tipo de especulações, entre as diferentes alas do bolsonarismo, envolvendo seu relacionamento com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master.

A ex-primeira-dama conquistou aliados importantes em sua batalha pela herança política de Bolsonaro, que está fora do jogo eleitoral e tenta fazer o filho de herdeiro.

Publicidade
TAGS:
Jair Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).