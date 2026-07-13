Damares diz que ‘ainda’ apoia Flávio e defende Michelle: ‘não trai, não mente, não se corrompe’

Uma das lideranças bolsonarisas mais próximas de Michelle Bolsonaro, a senadora Damares Alves rebateu críticas propagadas por apoiadores de Flávio Bolsonaro nas redes por supostamente não fazer campanha para o filho do ex-presidente.

A senadora disse que apoia o nome de Flávio porque ele foi indicado por Jair Bolsonaro, mas fez questão de defender Michelle na batalha que virou os bastidores políticos do clã desde que a mulher do ex-presidente divulgou um vídeo com críticas ao pré-candidato.

“Estou apanhando porque eu supostamente abandonei o candidato da direita. A direita tem mais de um pré-candidato agora. O candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro é o Flávio. E eu sou uma bolsonarista. E o Flávio ainda é meu pré-candidato”, disse Damares.

“Quero falar de Michelle Bolsonaro. Ela não tem um Senado para fazer a defesa dela como eu tive na última semana. Ela está sozinha, só com as pessoas que a amam. Ela não tem bancada feminina para defendê-la, mas eu tô aqui, amiga — enquanto eu tiver força –, para dizer ao Brasil que você é uma mulher digna, justa, honesta, que você não trai, não mente, não se corrompe”, disse Damares.

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Desde que o conflito entre Michelle e Flávio foi deflagrado, o filho de Jair Bolsonaro é alvo de todo tipo de especulações, entre as diferentes alas do bolsonarismo, envolvendo seu relacionamento com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master.

A ex-primeira-dama conquistou aliados importantes em sua batalha pela herança política de Bolsonaro, que está fora do jogo eleitoral e tenta fazer o filho de herdeiro.