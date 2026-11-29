Da Universidade de Nova York a São Paulo: o novo voo empresarial do filho de Luciano Huck
Jovem empreendedor estudou um ano nos Estados Unidos antes de ingressar no curso de Administração em faculdade paulistana
Longe das telas de televisão, Joaquim Huck optou por focar sua trajetória profissional na área dos negócios e da tecnologia. O primogênito dos apresentadores Angélica e Luciano Huck retornou ao Brasil após um período acadêmico no exterior para cursar ensino superior na capital paulista, dividindo o tempo com suas funções operacionais na startup.
O jovem é um dos fundadores da Trya Seg, corretora especializada em benefícios corporativos, como planos de saúde, assistência odontológica e seguros de vida. Idealizado em 2024, o negócio foi lançado comercialmente em abril deste ano, após receber investimentos, e tem como sócios Bruno Autran, João Pedro Guerreiro e Luca Marco Antonio. Joaquim é responsável pela área de novos negócios, que envolve a captação de clientes e parcerias comerciais.
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Antes de definir seu retorno ao mercado nacional, o universitário de 21 anos passou um ano estudando no exterior. Ele esteve matriculado na Stern School of Business, tradicional escola de negócios vinculada à Universidade de Nova York (NYU). A experiência internacional antecedeu a tomada de decisão de investir em um empreendimento próprio focado em seguros e saúde corporativa em solo brasileiro.
Qual é a instituição escolhida para a graduação em São Paulo?
Atualmente, o jovem cursa Administração na Link School of Business, localizada na capital paulista. A faculdade é voltada especificamente ao aprendizado sobre empreendedorismo e tem mensalidade de 14,3 mil reais. A instituição foi a escolha feita pelo filho mais velho dos apresentadores para dar sequência à sua formação de nível superior após deixar o ensino no exterior.
Como é feita a divisão entre estudos e negócios?
A rotina diária é estruturada para conciliar as exibições acadêmicas da faculdade paulistana com as tarefas corporativas. O diferencial da empresa é o uso da inteligência artificial para monitorar despesas médicas, identificar cobranças indevidas e auxiliar companhias na negociação de reajustes com as operadoras de saúde. A corretora também desenvolveu um aplicativo por meio do qual os funcionários das empresas contratantes podem relatar sintomas e receber orientações iniciais com o auxílio da tecnologia. A ideia original de Joaquim era desenvolver um totem de triagem para prontos-socorros. “Nascemos para entregar uma camada de inteligência estratégica para ajudar os nossos clientes a sair do escuro”, escreveu o jovem no LinkedIn.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.