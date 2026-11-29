Ler Resumo





Longe da TV, Joaquim Huck trocou os estudos em Nova York por São Paulo para fundar a Trya Seg, startup de benefícios de saúde com inteligência artificial. Conheça a rotina e os planos do primogênito de Angélica e Luciano Huck no mundo dos negócios.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Longe das telas de televisão, Joaquim Huck optou por focar sua trajetória profissional na área dos negócios e da tecnologia. O primogênito dos apresentadores Angélica e Luciano Huck retornou ao Brasil após um período acadêmico no exterior para cursar ensino superior na capital paulista, dividindo o tempo com suas funções operacionais na startup.

O jovem é um dos fundadores da Trya Seg, corretora especializada em benefícios corporativos, como planos de saúde, assistência odontológica e seguros de vida. Idealizado em 2024, o negócio foi lançado comercialmente em abril deste ano, após receber investimentos, e tem como sócios Bruno Autran, João Pedro Guerreiro e Luca Marco Antonio. Joaquim é responsável pela área de novos negócios, que envolve a captação de clientes e parcerias comerciais.

Antes de definir seu retorno ao mercado nacional, o universitário de 21 anos passou um ano estudando no exterior. Ele esteve matriculado na Stern School of Business, tradicional escola de negócios vinculada à Universidade de Nova York (NYU). A experiência internacional antecedeu a tomada de decisão de investir em um empreendimento próprio focado em seguros e saúde corporativa em solo brasileiro.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Continua após a publicidade

Qual é a instituição escolhida para a graduação em São Paulo?

Atualmente, o jovem cursa Administração na Link School of Business, localizada na capital paulista. A faculdade é voltada especificamente ao aprendizado sobre empreendedorismo e tem mensalidade de 14,3 mil reais. A instituição foi a escolha feita pelo filho mais velho dos apresentadores para dar sequência à sua formação de nível superior após deixar o ensino no exterior.

Como é feita a divisão entre estudos e negócios?

A rotina diária é estruturada para conciliar as exibições acadêmicas da faculdade paulistana com as tarefas corporativas. O diferencial da empresa é o uso da inteligência artificial para monitorar despesas médicas, identificar cobranças indevidas e auxiliar companhias na negociação de reajustes com as operadoras de saúde. A corretora também desenvolveu um aplicativo por meio do qual os funcionários das empresas contratantes podem relatar sintomas e receber orientações iniciais com o auxílio da tecnologia. A ideia original de Joaquim era desenvolver um totem de triagem para prontos-socorros. “Nascemos para entregar uma camada de inteligência estratégica para ajudar os nossos clientes a sair do escuro”, escreveu o jovem no LinkedIn.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Continua após a publicidade