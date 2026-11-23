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A defesa de Carla Zambelli pediu ao STF para abater de sua pena de 15 anos o período de dez meses em que esteve presa na Itália. Mesmo que o pedido seja aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, a ex-parlamentar segue condenada ao regime fechado e sujeita ao processo de extradição.

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A defesa da ex-deputada federal do PL Carla Zambelli pediu nesta segunda-feira, 23, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a redução da pena à qual foi condenada. Os advogados da ex-parlamentar pediram que seja aplicada a detração no caso dela — a expressão jurídica é usada para o ato de abater do tempo de prisão o tempo que a pessoa já passou atrás das grades em prisão preventiva ou cautelar, por exemplo.

No caso de Zambelli, ela afirma que passou dez meses presa na Itália e que esse período precisa ser descontado da condenação total dela. “A peticionária (Carla Zambelli) esteve submetida à segregação cautelar efetiva na República Italiana pelo período de 10 meses (aproximadamente 300 dias), em razão direta da difusão vermelha da Interpol e do pedido formal de extradição formulado por este Supremo Tribunal Federal com esteio no Tratado de Extradição Brasil-Itália e na Lei nº 13. 445/2017. (… ) A esse lapso constritivo suportado no exterior somam-se ainda os 298 dias de prisão provisória e cautelares extremas cumpridos em território nacional”, diz trecho do pedido.

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Eduardo Maurício, advogado de Carla Zambelli, afirma, em nota, que “o tempo em que a ex-deputada ficou presa na Itália deve ser descontado da sua pena a cumprir, sem prejuízo da revisão criminal ainda em trâmite.”

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A ex-deputada tem hoje duas condenações criminais: uma por porte ilegal de arma de fogo (quando, na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022, ela perseguiu um homem à mão armada pelas ruas dos Jardins, em São Paulo) e outra por coordenar e financiar a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Juntas, as duas penas chegam a 15 anos e três meses de prisão.

O Estado brasileiro pediu à Itália a extradição de Carla Zambelli, que fugiu do país depois de ser condenada criminalmente no STF. Ela foi presa no exterior e ficou aguardando atrás das grades o julgamento do pedido de extradição. As primeiras instâncias da Justiça italiana chegaram a conceder o pedido, mas a decisão foi anulada no último grau do Judiciário e o processo voltou a ser julgado desde o início. Zambelli está em liberdade, mas ainda pode ser enviada ao Brasil.

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Mesmo que o STF acolha o pedido feito pela defesa nesta segunda, a ex-deputada federal continuará obrigada a cumprir as duas penas a que foi condenada em regime fechado. A redução em dez meses do tempo de condenação também não influencia o andamento da extradição. O processo foi enviado para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que é quem deverá decidir sobre o pedido.