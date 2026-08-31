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CV transmitiu ao vivo cenas de tortura de mulheres para chefão preso

"Tribunal do tráfico" espancou duas mulheres, que também tiveram as cabeças raspadas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 12h38
Duas pessoas, uma mulher de cabelo raspado e roupa cinza justa, e um homem de jaqueta escura e calça branca, caminham em uma rua com paredes e portões de metal ao fundo
Mulheres com cabeças raspadas pelo "tribunal do tráfico"  (Redes sociais/Reprodução)
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Cenas de tortura de duas mulheres que se tornaram vítimas do “tribunal do tráfico” do Comando Vermelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foram transmitidas em tempo real para um chefão da facção preso no Complexo de Gericinó. As vítimas foram espancadas, tiveram as cabeças raspadas e, acompanhadas de homens armados, acabaram obrigadas a circular pela comunidade pedindo desculpas aos bandidos. A informação sobre a gravação ao vivo é do jornal O Globo.

No início de junho, três integrantes da organização criminosa foram presos por participação no episódio de violência contra as duas mulheres. O ordem, de acordo com investigações, teria partido de Flávio Vieira Bento, o “Mumu do Tuiuti”, preso em Bangu 3. De lá, ele teria assistido a todas as agressões e humilhações públicas. 

Os vídeos foram divulgados pelos póprios criminosos em redes sociais, como demonstração de força. O caso foi no dia 18 de maio. As mulheres foram alvos de pauladas, socos e chutes e aparecem em imagens falando frases como “nunca mais vou dar golpe na favela”. Depois disso, foram expulsas da favela. 

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