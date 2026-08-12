Cury escolhe Minas para estreia na campanha presidencial

Augusto Cury (Avante) escolheu Minas Gerais como palco da sua primeira agenda de campanha à Presidência, no próximo domingo (16). Ele abrirá os trabalhos em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a cerca de 25 quilômetros da capital mineira.

Ao lado do presidente nacional do Avante, o deputado federal Luís Tibé, o escritor espera romper a polarização simbolizada pela disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Para ampliar a bancada federal e dar visibilidade à candidatura nacional, a estratégia do Avante passa pelos debates eleitorais, pelas sabatinas e pelo horário eleitoral gratuito.