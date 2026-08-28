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Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 28, em Londres, pela segunda rodada da Premier League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 09h30
LONDON, ENGLAND - MAY 20: General view inside the stadium ahead of the Premier League match between Crystal Palace FC and Wolverhampton Wanderers FC at Selhurst Park on May 20, 2025 in London, England. (Photo by Wolverhampton Wanderers FC/Wolves via Getty Images)
Selhurst Park, em Londres (Wolverhampton Wanderers FC/Wolves/Getty Images)
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Crystal Palace e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 16h (horário de Brasília), em Selhurst Park, em Londres, pela segunda rodada da Premier League 2026/27. O confronto abre a rodada do Campeonato Inglês e marca a primeira partida do Palace diante de sua torcida na temporada, enquanto o City tenta confirmar o bom começo na competição. 

O Crystal Palace chega pressionado pela derrota na estreia. A equipe comandada por Pierre Sage perdeu por 2 a 0 para o Everton, fora de casa, apesar de ter criado oportunidades e acertado a trave duas vezes no primeiro tempo. O resultado deixou os Eagles em busca dos primeiros pontos da temporada justamente diante de um dos adversários que mais dificuldades lhes impôs nos últimos anos.

Sage também precisa administrar problemas no elenco. Chadi Riad está fora por lesão no joelho, enquanto Ismaïla Sarr teve um problema na virilha e ainda depende de avaliação para saber se poderá participar do confronto. O Palace ganhou recentemente a opção de Axel Disasi para a defesa, mas a tendência é de uma formação com três zagueiros, Daniel Muñoz e Tyrick Mitchell ocupando os corredores e Jean-Philippe Mateta como referência ofensiva.

O Manchester City vive cenário mais favorável. Em sua primeira partida de Premier League sob o comando de Enzo Maresca, a equipe venceu o Bournemouth por 2 a 1 no Etihad Stadium. Depois de sair atrás, o City empatou com Marc Guéhi aos 39 minutos do segundo tempo e conseguiu a virada com Gvardiol já nos acréscimos.

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Maresca terá desfalques para sua primeira partida fora de casa no campeonato. Jérémy Doku segue afastado por um problema na panturrilha, enquanto Matheus Nunes ainda não está totalmente recuperado. Elliot Anderson, por outro lado, está liberado depois de o treinador confirmar que o problema apresentado contra o Bournemouth foi apenas uma forte cãibra. O técnico também pediu paciência com Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, recém-contratado do Lille e ainda em processo de adaptação ao novo clube.

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Onde assistir à partida entre Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 16h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards e Óscar Mingueza; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Dwight McNeil e Eddie Nketiah; Jean-Philippe Mateta. Técnico: Pierre Sage.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic e Marc Guéhi; Phil Foden, Nico O’Reilly e Antoine Semenyo; Erling Haaland. Técnico: Enzo Maresca.

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