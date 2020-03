Cruzeiro permanece em isolamento em Recife por coranavírus

Um navio de cruzeiro com 609 pessoas a bordo está sob isolamento no porto de Recife, em Pernambuco, desde ontem à tarde, depois que um passageiro de 78 anos apresentou sintomas de coronavírus.

O idoso, de nacionalidade canadense, passou mal durante o desembarque e o caso foi tratado inicialmente como suspeita de enfarto. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que o turista apresentava febre, tosse e dificuldade de respirar.

O homem foi encaminhado a um hospital particular do Recife, onde segue internado aguardando o resultado do exame para Covid-19.

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu o desembarque dos demais passageiros e determinou que todos permaneçam em suas cabines até que saia o diagnóstico do canadense.

O navio chegou ontem às 7 horas da manhã na capital pernambucana, vindo de Salvador. O próximo destino seria Fortaleza, no Ceará, para onde partiria às 23 horas dessa quinta-feira, 12. A expectativa é que a embarcação permaneça no Recife até domingo, pelo menos.

A secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou nessa quinta-feira, 12, os dois primeiros casos de coronavírus do estado. Trata-se de um casal de idosos — um homem de 71 anos e uma mulher de 66 — que havia viajado para o exterior. Eles estão internados desde o dia 5 de março no mesmo hospital para onde foi levado o turista canadense. O casal está estável, de acordo com nota do Real Hospital Português.