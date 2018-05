Cruz Vermelha recebe doações para desabrigados de incêndio em SP

A Cruz Vermelha de São Paulo está recebendo doações para encaminhar aos desabrigados que moravam no prédio que desabou após incêndio na madrugada desta terça-feira, no Largo do Paissandu, centro da capital paulista.

Os itens prioritários são fraldas descartáveis, roupas e sapatos infantis, água, material de higiene, como sabonete, desodorante, xampu, escova e creme dental e roupas em geral.

As doações devem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na avenida Moreira Guimarães, 699, na Zona Sul da cidade. Há uma equipe para receber os donativos no Largo do Paissandu. Tudo está sendo levado para a sede da entidade para triagem.

“As doações já estão passando por triagem e sendo preparadas para retornar para a população”, disse Débora Levy, coordenadora da ação de recebimento de doações da Cruz Vermelha, que estava no Largo do Paissandu. Segundo ela, a entidade está gerenciando as doações para que nenhum item seja perdido e que as vítimas possam receber os donativos com segurança e qualidade.