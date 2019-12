Crivella anuncia pagamento de 13º salário dos servidores da Comlurb

Ao lado do presidente da Comlurb, Paulo Mangueira, o prefeito Marcelo Crivella informou que pagará na próxima segunda (23) a segunda parcela do 13º salário dos servidores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. O anúncio foi feito nas redes sociais do prefeito três dias depois da Comlurb ameaçar suspender as atividades no réveillon. Em 2018 foram recolhidas 385 toneladas de lixo das areias de Copacabana, 136 toneladas na Barra da Tijuca, 15 toneladas no Piscinão de Ramos e outras 4,5 toneladas no do Parque Madureira.

Na terça (17), o prefeito do Rio suspendeu todos os pagamentos e movimentações financeiras do município até segunda ordem. O corte afetava o pagamento dos salários, a segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos e os repasses para as Organizações Sociais de Saúde, mas foi cancelado na quinta (19). Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, a retomada dos pagamentos foi feita para não atrasar o andamento do calendário.