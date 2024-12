Criticado por ir à final da Libertadores, governador de SE diz que pagou viagem

Visto no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, durante a final da Copa Libertadores, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), afirmou em seu perfil da rede X que está afastado oficialmente do cargo, seguindo o que a lei determina. Mitidieri foi criticado por estar de licença por questões médicas, já que se recupera de uma pneumonia, e mesmo assim viajar para a capital argentina.

“Fala, meu povo! Reafirmo meu compromisso com vocês: estou afastado oficialmente, seguindo o que a lei determina, em uma viagem com minha família, paga com recursos próprios”, disse Mitidieri, que é botafoguense e acompanhou o título do clube na Libertadores.

Imagens do governador começaram a circular na noite de sábado, 30, com críticas insinuando que ele se valeu de um atestado médico para acompanhar a final do time pelo qual é torcedor declarado. Mas, a licença médica do governador começou na terça-feira, 26, após uma semana em tratamento para pneumonia. O governador foi diagnosticado dia 15 de novembro e chegou a ficar internado durante dois dias. Mitidieri comunicou o afastamento por questões de saúde na rede social. “Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos”.

