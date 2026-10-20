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Brasil

Cristo Redentor será iluminado em homenagem a grupo de apoio a mães que perderam filhos

Coletivo Mães SemNome completa 15 anos em 2026

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h30 | Atualizado em 20 out 2026, 11h20
Estátua do Cristo Redentor iluminada à noite, com a parte superior em roxo vibrante e a inferior em verde brilhante, destacando-se contra o céu escuro
Iluminação especial no Cristo Redentor em homenagem ao grupo Mães SemNome (./Divulgação)
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Cristo Redentor será iluminado em homenagem a grupo de apoio a mães que perderam filhos Priorize VEJA no Google

Em novembro, no dia 16, o Cristo Redentor será iluminado nas cores roxa e verde. A ação será uma homenagem aos 15 anos do grupo Mães SemNome, que apoia quem perdeu seu filho.

O coletivo foi fundado em 2011 pela psicóloga Márcia Noleto e já foi homenageado outras três vezes com iluminação especial no Cristo, em 2014, 2015 e 2016.

O aniversário de 15 anos também será celebrado com um evento no Teatro PRIO, no Jockey. O reitor do Santuário do Cristo, Padre Omar, estará presente e acionará a iluminação de dentro do teatro, para que o público acompanhe por um telão de LED.

A programação inclui ainda o lançamento de dois livros: “Reescrevendo Lutos”, organizado por Márcia Noleto (Grupo Editorial Summus), e “Tentam nos Enterrar, Não Sabem que Somos Sementes”, de Helena Taliberti (Grupo Editorial Oficina das Palavras).

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Além disso, será exibido o documentário “Fôlego – até depois do fim”, de Maria Carol Rebello.

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