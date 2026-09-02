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Brasil

Crise no STF ajuda Lula a esfriar escândalo sobre tráfico de influência de Lulinha

Petista estava sob fogo pesado desde que VEJA revelou as mensagens do filho dele com uma lobista investigada pela PF

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 09h26 | Atualizado em 2 set 2026, 11h33
Mulher loira sorridente, de blazer vermelho e camiseta cinza, faz um L com a mão, ao lado de homem idoso de barba branca e camisa azul, ambos sorrindo para a câmera
Roberta Luchsinger e Lula (//Reprodução)
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Ninguém no Palácio do Planalto vai admitir em público, mas há uma satisfação geral no gabinete de Lula com o calvário de Alexandre de Moraes, desde que as mensagens do ministro do STF com o banqueiro Daniel Vorcaro vieram a público.

A leitura é de que a crise, que antes estava instalada no Palácio do Planalto — diante das revelações de VEJA sobre as traficâncias de Lulinha investigadas pela PF –, agora migrou para o Supremo.

Para um candidato em plena campanha, que estava sob desgaste pela entrevista desastrosa no JN, a guinada no noticiário representa um refresco a Lula.

Ignorando várias fotografias existentes nas redes, Lula disse em rede nacional que não conhecia nem nunca tinha encontrado com Roberta Luchsinger, a quem chamou de “pilantra” na entrevista. Tudo agora ficou para trás, graças ao furacão sobre o STF.

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O petista, no entanto, também deve sofrer desgastes com as revelações sobre Moraes, já que é o presidenciável mais próximo do ministro do Supremo.

 

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