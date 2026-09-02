Crise no STF ajuda Lula a esfriar escândalo sobre tráfico de influência de Lulinha

Ninguém no Palácio do Planalto vai admitir em público, mas há uma satisfação geral no gabinete de Lula com o calvário de Alexandre de Moraes, desde que as mensagens do ministro do STF com o banqueiro Daniel Vorcaro vieram a público.

A leitura é de que a crise, que antes estava instalada no Palácio do Planalto — diante das revelações de VEJA sobre as traficâncias de Lulinha investigadas pela PF –, agora migrou para o Supremo.

Para um candidato em plena campanha, que estava sob desgaste pela entrevista desastrosa no JN, a guinada no noticiário representa um refresco a Lula.

Ignorando várias fotografias existentes nas redes, Lula disse em rede nacional que não conhecia nem nunca tinha encontrado com Roberta Luchsinger, a quem chamou de “pilantra” na entrevista. Tudo agora ficou para trás, graças ao furacão sobre o STF.

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O petista, no entanto, também deve sofrer desgastes com as revelações sobre Moraes, já que é o presidenciável mais próximo do ministro do Supremo.