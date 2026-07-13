Criminosos usam ônibus como barricadas durante operação da PM no Complexo da Pedreira

Criminosos sequestraram e usaram três ônibus como barricadas Estrada de Botafogo, em Costa Barros, durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 13. Os veículos, que tiveram suas chaves tomadas pelos bandidos, são das linhas B11589 – 778 (Pavuna x Cascadura), B63003 – 920 (Pavuna x Bonsucesso) e B63015 – 665 (Pavuna x Saens Peña).

Outras linhas tiveram que fazer desvios, de acordo com o Rio Ônibus: 778 (Pavuna x Cascadura), 920 (Pavuna x Bonsucesso), SVB665 (Pavuna x Saens Peña), 665 (Pavuna x Saens Peña), 687 (Pavuna x Méier), 688 (Pavuna x Méier) e 919 (Pavuna x Bonsucesso).

Equipes do 41º BPM (Colégio) atuam para reprimir os roubos de cargas e de veículos registrados na região, além de promover a retirada de barricadas instaladas por criminosos. Os policias buscam veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados em crimes. A ação ainda está em andamento.

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Em nota, a PM informou que militares foram deslocados para a região para retirar os ônibus e desobstruir as vias. Os bandidos, segundo a corporação, também atearam fogo em objetos usados como barricadas. A operação é realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM, setores de inteligência da unidade e apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

Além disso, a Polícia Militar afirmou que adotou uma série de medidas para mitigar possíveis impactos à população, como avisos prévios aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual. O Centro de Operações Rio (COR-Rio) e do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla também foram comunicados como parte dos protocolos operacionais.

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“A Corporação destaca que a operação integra a estratégia permanente de enfrentamento à criminalidade organizada, combate aos roubos e retomada de espaços públicos indevidamente ocupados por estruturas criminosas, reforçando o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população e a garantia da livre circulação dos moradores da região”, acrescentou em comunicado.