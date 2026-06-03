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Golpes em apps de relacionamento, como o Tinder, se intensificam meses antes do Dia dos Namorados. Um estudo da NordVPN revela que criminosos criam perfis falsos para ganhar a confiança de vítimas e pedir dinheiro. Saiba como identificar e se proteger dessas fraudes digitais para não cair em armadilhas.

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Os golpistas que atuam no universo digital não esperam a chegada de 12 de junho para entrar em ação. As fraudes em aplicativos de relacionamento começam meses antes do Dia dos Namorados, de acordo com uma nova pesquisa elaborada pela NordVPN.

Por meio de perfis falsos, os criminosos ganham a confiança e o afeto das vítimas. O levantamento da empresa, líder global no fornecimento de Rede Privada Virtual, mostra que essas quadrilhas digitais se preparam com antecedência para aplicar os golpes. O contato geralmente se inicia entre abril e maio, tempo suficiente para criar um falso vínculo emocional antes de pedir dinheiro ou induzir a vítima a fazer transferências bancárias.

Os dados organizados pela NordVPN apontam o Tinder como líder no ranking das plataformas mais visadas. O aplicativo foi o mais mencionado em fóruns clandestinos, com 37,5% das citações, seguido por Match (22,1%), Plenty of Fish (10,6%), Bumble (9,7%), OkCupid (9,1%), Badoo (9,1%) e Hinge (1,8%). Em geral, os contatos se iniciam nesses espaços virtuais e, posteriormente, migram para ambientes de menor segurança.

Para evitar cair em golpes, os especialistas recomendam que os usuários desses apps fiquem atentos a histórias “perfeitas demais”, recusem o envio de dinheiro para alguém conhecido apenas no ambiente online e verifiquem rigorosamente se a foto de perfil do contato pertence a outra pessoa na internet.