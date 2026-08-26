Criminosos sequestram 16 ônibus e fazem barricadas na Zona Norte do Rio

Pelo menos 16 ônibus foram interceptados por criminosos e usados como barricadas na zona norte do Rio na manhã desta quarta-feira, 26. Segundo o Rio Ônibus, os veículos foram atravessados nas ruas Clarimundo de Melo e Ernani Cardoso, em Cascadura, durante uma operação da Polícia Militar nas comunidades do Campinho e do Fubá. A ação reuniu equipes dos batalhões de Rocha Miranda e Jacarepaguá e teve como objetivo combater a atuação do crime organizado na região.

De acordo com a PM, houve confronto entre policiais e criminosos armados, que fugiram em direção a uma área de mata. Os agentes montaram um cerco para tentar localizar os suspeitos, e uma pistola foi apreendida. O policiamento foi reforçado para liberar as vias bloqueadas e normalizar o trânsito. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.