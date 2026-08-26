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Brasil

Criminosos sequestram 16 ônibus e fazem barricadas na Zona Norte do Rio

Veículos foram atravessados em ruas de Cascadura durante operação da Polícia Militar nas comunidades do Campinho e do Fubá

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h43
Cruzamento movimentado com dois ônibus, um branco e azul e outro azul, parados na faixa de pedestres. Um carro branco e outro preto aguardam, enquanto pessoas esperam na calçada. Fios elétricos emaranhados e prédios antigos à esquerda, com vegetação ao fundo
Criminosos usaram ônibus para fechar vias em Cascadura  (//Reprodução)
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Pelo menos 16 ônibus foram interceptados por criminosos e usados como barricadas na zona norte do Rio na manhã desta quarta-feira, 26. Segundo o Rio Ônibus, os veículos foram atravessados nas ruas Clarimundo de Melo e Ernani Cardoso, em Cascadura, durante uma operação da Polícia Militar nas comunidades do Campinho e do Fubá. A ação reuniu equipes dos batalhões de Rocha Miranda e Jacarepaguá e teve como objetivo combater a atuação do crime organizado na região.

De acordo com a PM, houve confronto entre policiais e criminosos armados, que fugiram em direção a uma área de mata. Os agentes montaram um cerco para tentar localizar os suspeitos, e uma pistola foi apreendida. O policiamento foi reforçado para liberar as vias bloqueadas e normalizar o trânsito. Até a última atualização, não havia informações sobre feridos.

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