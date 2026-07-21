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Brasil

Criminosos fazem barricada com ônibus e caminhão em Niterói para retaliar PM por prisões

Ação ocorreu após dois suspeitos serem detidos na comunidade Nova Brasília

Por Gustavo Villela 21 jul 2026, 20h05 | Atualizado em 21 jul 2026, 20h06
Rua movimentada com carros e um ônibus vermelho sob um céu azul. Um carro preto está virado na pista, indicando um acidente. Ao fundo, um morro verde e casas.
Ônibus foi posicionado transversalmente na Rua professor João Brasil (X/Reprodução)
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Criminosos usaram dois ônibus e um caminhão para bloquear a Rua Professor João Brasil, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no início da tarde dessa terça-feira, 21. De acordo com a Polícia Militar, a ação dos criminosos foi uma retaliação a uma operação realizada na comunidade Nova Brasília, que prendeu dois suspeitos e apreendeu duas pistolas.

Ainda segundo a PM, a ação da polícia ocorreu durante um patrulhamento. Um homem que estava com um simulacro de pistola e um rádio foi preso e, em outro momento, um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas também foi detido.

A Polícia Militar informou que a via já foi liberada. A 78ª DP (Fonseca, Niterói) dará continuidade às investigações.

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