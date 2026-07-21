Criminosos fazem barricada com ônibus e caminhão em Niterói para retaliar PM por prisões

Criminosos usaram dois ônibus e um caminhão para bloquear a Rua Professor João Brasil, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no início da tarde dessa terça-feira, 21. De acordo com a Polícia Militar, a ação dos criminosos foi uma retaliação a uma operação realizada na comunidade Nova Brasília, que prendeu dois suspeitos e apreendeu duas pistolas.

Ainda segundo a PM, a ação da polícia ocorreu durante um patrulhamento. Um homem que estava com um simulacro de pistola e um rádio foi preso e, em outro momento, um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas também foi detido.

A Polícia Militar informou que a via já foi liberada. A 78ª DP (Fonseca, Niterói) dará continuidade às investigações.